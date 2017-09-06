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На Дальнем Востоке готовят запуск ветропарка на японских технологиях
Проект будет реализован в поселке Тикси в Якутии
«РусГидро» и японская организация по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) построят в Якутии демонстрационный ветропарк мощностью до 1 МВт в поселке Тикси. Соответствующее соглашение «РусГидро», NEDO и правительство Республики Саха (Якутия) подписали в среду на III Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Подписи в документе поставили глава «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ, глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ и председатель NEDO Казуо ФУРУКАВА.
В рамках договоренностей NEDO разработает ТЭО проекта и поставит в Якутию три ветроэнергетические установки единичной мощностью 300 кВт, а также три дизель-генератора, системы аккумулирования электроэнергии и автоматизированного управления.
Правительство Якутии и «РусГидро» намерены разработать план создания базовой инфраструктуры, в том числе строительства ЛЭП, к моменту завершения разработки ТЭО.
«РусГидро» уже начала проектирование ветряных электростанций ВЭС и строительство фундаментов под установки.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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