Чубайс предлагает создать механизм возврата инвестиций в альтернативную энергетику Дальнего Востока

Глава «Роснано» считает, что вместо ДПМ в регионе можно создать другой механизм

«Роснано» предлагает ввести механизм окупаемости энергопроектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на Дальнем Востоке, сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава госкорпорации Анатолий ЧУБАЙС.

«В силу отсутствия ДПМ (договор о предоставлении мощности, предполагает возврат средств инвестору – Прим. авт.) необходима другая экономическая логика, которая вполне работоспособна. Мы ее предложили. Мы рассчитываем на то, что до конца года на уровне правительства в целом соответствующее предложение будет рассмотрено, и по нему будет принято решение», - пояснил г-н Чубайс.

ДПМ доказал свою работоспособность в ценовых зонах энергорынка (европейская часть России и Урал, Сибирь), но на Дальнем Востоке оптового рынка электроэнергии на данный момент нет. Вместо ДПМ в регионе можно создать другой механизм, пояснил Анатолий Чубайс.

В рамках оптового энергорынка проекты ВИЭ отбираются на конкурсе. Инвесторы отобранных проектов ВИЭ получают гарантированное возмещение затрат в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых. Договор предусматривает финансовое обеспечение обязательств в размере 5% инвестиций и штрафы за каждый месяц просрочки.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото из фотобанка ВЭФ