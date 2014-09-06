ДВЭУК ввела в эксплуатацию крупнейшую ЛЭП на Дальнем Востоке

ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) в субботу ввело в эксплуатацию крупнейшую линию электропередачи (ЛЭП) на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент "Золотого Рога".

В частности, поставлены под рабочее напряжение подстанция 220/110/10 кВ "Пеледуй" (126 МВА) и линия электропередачи 220 кВ "Ленск - Пеледуй" (434 км) на территории Западного энергорайона Республики Саха (Якутия).

Таким образом, введен в работу последний пусковой комплекс ЛЭП 220 кВ "Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй" с отпайкой до нефтеперекачивающей станции (НПС) N14.

Для реализации проекта было выделено почти 35,8 млрд рублей из федерального бюджета и около 570 млн рублей собственных средств ДВЭУК, сообщил первый заместитель гендиректора ДВЭУК по инвестициям и развитию Дмитрий Селютин.

Длина всех участков линии составляет 1,5 тыс. км, общая мощность построенных станций – 352 МВА.

Высоковольтная линия задействует мощности каскада Вилюйских ГЭС и Светлинской ГЭС (совокупная мощность более 1 ГВт) для энергоснабжения юго-запада Якутии и севера Иркутской области, в том числе объектов ВСТО (нефтеперекачивающих станций №№ 12,13,14).

Реализация проекта стартовала в конце 2010 года, строительно-монтажные работы длились 36 месяцев (с июля 2011 по июнь 2014 гг.), в них одновременно участвовало до 1,6 тыс. человек.

За период строительства по рекам и зимникам завезено 158 299 тонн материалов и оборудования, по месту стройки с разработанных карьеров перевезено 480 000 тонн инертных материалов (ПГС, щебень, песок).

Данная линия имеет высокую хозяйственно-экономическую и социальную значимость для территории.

Существующие ЛЭП напряжением 110 кВ 1960-1970 гг. постройки выработали два нормативных срока и исчерпали свою пропускную способность. Более того, устаревшие ЛЭП на деревянных опорах являлись самыми перегруженными в якутской энергосистеме, поэтому в период максимальных нагрузок для поддержания напряжения вводились в работу дизельные электростанции.

Дмитрий Селютин отметил, что за последние пять лет силами ДВЭУК в тяжелейших природно-климатических условиях построено более 1800 км современных электросетей и пять мощных подстанций. Таким образом, в рекордные сроки удалось ликвидировать 40-летнее отставание в развитии энергоинфраструктуры юго-запада Якутии.

Для дальнейшего развития электросетевого комплекса региона рассматривается ряд проектных решений централизованного энергоснабжения объектов Восточной газовой программы.

Основное из них – проект "Строительство ВЛ 220 кВ Мирный – Чаяндинское НГКМ – Талаканское НГКМ – Пеледуй, Республика Саха (Якутия) " протяженностью 620 км, с мощностью подстанций 628 МВА и общей стоимостью 18,7 млрд рублей.

ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" реализует инвестиционные проекты по развитию электроэнергетической инфраструктуры ДФО.

Инвестиционная программа компании в 2009-2011 годах составила 25,88 млрд рублей, в 2012 годах - 18,27 млрд рублей, в 2013 годах инвестировано 10,95 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.