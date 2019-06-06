Товары IKEA будут доставляться в Приморье почтой

Только бы не с привычным этому оператору сервисом

«Почта России» до конца года обещает распространить сервис доставки товаров IKEA на всю Россию. Соответствующее соглашение оператор и компания IKEA подписали в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В настоящее время пилотный проект по доставке продукции IKEA тестируется в Нижегородскоой области. Доставка почтой возможна для заказов весом до 20 кг, а максимальные габариты должны составлять 60 х 40 х 40 см.

В рамках меморандума стороны договорились перейти к масштабированию сотрудничества на другие регионы.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды). В России Ikea принадлежит 14 одноименных магазинов в торговых центрах «Мега». в феврале 2015 года компания развернула интернет-продажи в ряде крупных городов Сибири и Дальнего Востока.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог" , Санкт-Петербург

Фото ТАСС