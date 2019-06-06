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У Дальнего Востока отбирают еще одну привилегию

06 Июня 2019, 20:22 | Дальний Восток

Электронная виза будет распространена на всю Россию

Упрощенный визовый режим будет распространен на всю территорию России через год-полтора, срок действия электронных виз будет расширен до двух недель, заявила руководитель Ростуризма Зарина ДОГУЗОВА, выступая в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сейчас на достаточно высоком уровне идет обсуждение о снятии визовых ограничений. Мы имеем поручение президента РФ продолжить дальнейшую либерализацию визового режима, создана рабочая группа и на ее площадке практически в еженедельном режиме идёт обсуждение этого вопрос. Я могу точно сказать, что электронная виза будет выдаваться сроком на 14 дней (сейчас – 8 дней). Даже может быть, чуть-чуть побольше, если президент РФ нас поддержит», - сказала г-жа Догузова.

Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока РФ иностранным гражданам заработала в августе 2017 года.

Подать заявку на получение электронной визы в настоящее время могут граждане 18 государств. Сделать это необходимо на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Выдается такая виза бесплатно, без взимания консульского сбора.

С помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов. Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово), Анадыре (Угольный). В трех регионах - Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях - работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», а также автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий Рог». С 1 июня механизм электронных виз распространен на международные аэропорты Республики Бурятия и Забайкальского края, с 1 июля будет запущен в Калининградской области.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург

 

Автор: Олег Клименко
Теги: виза  сроки  ПМЭФ  туризм 



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