Улететь с Дальнего Востока дешево еще возможно

В прошлом году льготными авиаперевозками между городами центральной части России и дальневосточным регионом воспользовались 500 тыс. человек

Правительство РФ в первом квартале 2015 года выделит дополнительные средства на субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока и в Крым.

"Эта программа зарекомендовала себя очень хорошо. Мы выделим дополнительные ресурсы на субсидирование авиарейсов. Это позволит улучшить ситуацию с мобильностью граждан внутри страны, снизить цены на билеты", - сказал вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович.

В России работает программа субсидирования авиаперевозок, межрегиональных рейсов, а также субсидирования перевозок населения с Дальнего Востока в европейскую часть России и обратно.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), с 1 апреля по 31 октября 2014 года льготными авиаперевозками между городами центральной части России и дальневосточным регионом воспользовались 500 тыс. человек. Таким образом, бюджет, заложенный на выплату авиакомпаниям субсидий в размере 3,372 млрд рублей, был исполнен в полном объеме.

Наибольшее количество пассажиров, более 170 тыс., было перевезено группой "Аэрофлот", авиакомпания "Трансаэро" перевезла 149 тыс. пассажиров, "Сибирь" (работает под брендом S7) - почти 50 тыс., "Уральские авиалинии" - более 35 тыс.

Наиболее востребованным маршрутом в рамках программы стал маршрут Хабаровск-Москва-Хабаровск. На этом направлении авиакомпании перевезли более 67 тыс. человек. На втором месте по популярности - Владивосток-Москва-Владивосток, на этом маршруте авиаперевозчики обслужили более 57,5 тыс. пассажиров с льготными билетами. Полеты из Якутска в Москву и обратно и из Петропавловска-Камчатского в Москву и обратно по специальном тарифу совершили по 35,5 тыс. пассажиров на каждом направлении соответственно.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток