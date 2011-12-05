Партии заявляют о многочисленных нарушениях на думских выборах

Партии, участвующие в проходящих в воскресенье выборах в Госдуму, заявляют о нарушениях. Эсеры говорят, что их наблюдателей не пускают на выборы, "Единая Россия" сетует на оппозицию и обвиняет ее в незаконной агитации. В ЛДПР заявляют о грубейших нарушениях по всей стране, в том числе угрозах в адрес наблюдателей. "Море нарушений" нашла и КПРФ.

Эсэры жалуются на притеснения наблюдателей

Наиболее частые нарушения, на которые жалуется "Справедливая Россия", - это отказ допустить наблюдателей от партии на избирательные участки. Кроме того, представители эсэров утверждают, что зафиксировали случаи "карусели" - массовый подвоз к участкам для голосований избирателей с временной регистрацией.

Подобные нарушения представители эсэров зафиксировали в Волгоградской, Тамбовской, Кировской, Челябинской, Московских областях, Алтайском и Ставропольском краях, в Петербурге.

Кроме того, как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, в Волгоградской области сотрудники полиции без объяснения причин задержали на подъезде в территориальные избирательные комиссии кандидата в депутаты Госдумы Виктора Морозова и "увезли" в неизвестном направлении.

ЕР винит оппозицию в агитации

"Единая Россия" заявляет, что с самого утра зафиксировала массу нарушений со стороны представителей оппозиционных партий. Одним из наиболее ярких инцидентов они назвали драку депутата-эсера Антона Белякова на избирательном участке во Владимирской области.

"На самом деле, идет очень много нарушений. Много нарушений по распространению листовок рядом с избирательными участками, много попыток проноса партийных оппозиционных газет на участке", - сказал журналистам замсекретаря президиума генсовета "Единой России" Сергей Железняк.

По его словам, в Саратовской области член участковой избирательной комиссии от КПРФ пытался повредить урну для голосования и, как считают в ЕР, осуществить вброс бюллетеней.

"По эсерам - депутат Госдумы Антон Беляков во Владимирской области устроил драку на избирательном участке. В Волгоградской области нарушение тоже от "Справедливой России" - член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса выдавал своим коллегам по партии по несколько бюллетеней", - заявил Железняк.

В Саратовской области член участковой избирательной комиссии от "Справедливой России" был пойман на выносе с участка целой пачки бюллетеней, заявил единоросс. По словам депутата от ЕР Александра Хинштейна, на избирательных участках в Самарской области зафиксировано около 10 нарушений со стороны оппозиционных партий.

На одном участке в Новокуйбышевске депутат губернской Думы и первый секретарь Обкома КПРФ Алексей Лескин впрямую агитировал избирателей голосовать за КПРФ. На избирательном участке в Самаре депутат городской Думы Максим Федоров, один из активнейших участников оппозиционного альянса, занимался также агитацией. "В Кинель-Черкасском районе Самары зафиксирована попытка подкупа от ЛДПР - избирателям предлагали 200 рублей за голос", - сказал Хинштейн журналистам.

Член Совета Федерации, руководитель рабочей группы единороссов по мониторингу нарушений в период избирательных компаний Руслан Гаттаров заявил журналистам, что на ряде избирательных участков молодые люди крепкого телосложения "подходили к избирателям и убеждали, угрожая расправой, голосовать за КПРФ".

Он заверил, что именно коммунисты удерживают пальму первенства по числу нарушений. Гаттаров привел в пример Тульскую область, где, по его словам, "в массовом порядке присутствует якобы сотрудники СМИ", которые находятся на избирательных участках незаконно и пытаются распространять коммунистические агитматериалы.

"По данному факту подана жалоба в избирательную комиссию Тульской области", - отметил сенатор.

По словам Гаттарова, были выявлены попытки повторного голосования наблюдателей от компартии по открепительным удостоверениям.

"В Магаданской области в ночь перед выборами распространялись агитационные газеты КПРФ, в Саратовской области член участковой избирательной комиссии от КПРФ пытался вскрыть урну для голосования, в Хабаровском крае на участок пришел человек с символикой КПРФ", - отметил он.

КПРФ жалуется на "карусели"

В свою очередь, КПРФ также фиксирует значительное количество нарушений в ходе выборов, наиболее распространенными из которых являются так называемая "карусель", когда избиратели с открепительными талонами возят от участка к участку, и недопуск наблюдателей от КПРФ на избирательные участки, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.

"Зафиксировано огромное количество нарушений, сегодня море нарушений", которые превышают все бланки, которые у нас были - это "карусель" автобусная, самый грязный прием, который есть практически во всех регионах", - сказал Кашин. По его словам, активисты КПРФ и других партий заблокировали в городе Владимире 12 автобусов, которые привезли на участки с 7.30 мск молодежь для голосования.

"Мы блокировали эти автобусы, бедный председатель участковой избирательной комиссии - его увезли на "скорой", - сказал Кашин. Он также привел пример, что также во Владимире на целый ряд участков - 546, 435, 427 - не допускали наблюдателей от КПРФ.

Кашин привел пример, что в Самарской области были случаи порчи бюллетеней электронными урнами. По данным коммунистов, избирательная "карусель" использовалась и на выборах в Москве.

"Карусель" по Москве - откуда только не приехали с открепительными талонами, со всей центральной России. В районе ВДНХ их крутят, водят по участкам толпами", - сказал Кашин.

В то же время он отметил, что компартия проводит большую работу по блокированию нарушений, что позволяет воспрепятствовать части нарушений.

Он также сообщил, что от их наблюдателей начинают поступать первые протоколы голосования, которые коммунисты "вводят в параллельный подсчет". По данным коммунистов, явка избирателей выше, чем на предыдущих выборах.

ЛДПР: нарушения по всей стране

Наблюдатели от ЛДПР фиксируют грубейшие нарушения избирательного законодательства в ходе выборов по всей стране, лидирует со знаком минус Ставропольский край, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

"География нарушений охватывает всю страну. Особо отличился Ставропольский край. В одном из районов края до открытия избирательных участков на них не пускали наблюдателей, кандидатов, членов комиссий с правом решающего голоса", - рассказали в пресс-службе.

На одном из участков сами избиратели жалуются на то, что помещения для выдачи бюллетеней и урна для голосования изолированы друг от друга, что обеспечивает широкие возможности для фальсификаций.

"С нарушениями опечатываются урны, председатели комиссий прямо угрожают наблюдателям от ЛДПР удалением с участка, если нарушения в ходе голосования будут зафиксированы в виде жалоб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Ессентуках уполномоченный представитель ЛДПР был избит прямо на участке сотрудниками полиции вместе с неизвестными. Там же, на Ставрополье, в отдельных районах наблюдателей ограничивают в перемещении по избирательному участку и запрещают знакомиться со списками.

Кроме того, в Краснодарском крае в ряде случаев наблюдателей не пускают на участки для голосования, говорят в ЛДПР.

"Так, в Новороссийске возле члена комиссии с правом решающего голоса от партии "Единая Россия" (при этом в качестве опознавательного знака использовался значок с изображением председателя правительства РФ) стояла рота солдат, которые голосовали строго под ее присмотром", - рассказали в пресс-службе.

По данным, стекающимся в ЛДПР со всей страны, в Биробиджане практически на всех участках не прошиты списки избирателей, а урны для голосования не соответствуют стандартам и нормативам.

При этом, как отмечается, практически повсеместно "наблюдается массовый вброс бюллетеней".

Так, в Калининградском районе Уфы и Сосновском районе Челябинской области зафиксированы случаи вброса, причем на Урале медсестра районной больницы заполнила бюллетени за больных. В Новоуральске Свердловской области гражданин, получая бюллетень, обнаружил по адресу собственной регистрации еще одного человека.

В Энгельсе Саратовской области кандидату в депутаты Госдумы запрещают находиться на своем участке и угрожают расправой.

"Кроме того, на избирательных участках запрещают видео- и фотосъемку", - сказал собеседник агентства.

"Яблоко" направило 40 жалоб в ЦИК

Председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил журналистам, что наблюдатели от партии фиксируют многочисленные нарушения на парламентских выборах в воскресенье.

"Выборы превратились в игру "поймай за руку фальсификатора". Мы подготовились к этому основательно. Основная часть избирательных участков закрыта наблюдателями. Они зафиксировали уже около 400 нарушений. Примерно 40 жалоб отправлено в ЦИК", - сказал журналистам Митрохин.

По его словам, в Москве уже зафиксировано 40 "каруселей" (попытки многократного голосования одних и тех же избирателей на разных участках) и 25 вбросов бюллетеней в избирательные урны. Чаще всего именно эти технологии используются в ходе голосования и по всей стране, отметил политик.

"Мы организовали мобильные группы, которые ездит по Москве и пытаются пресечь нарушения", - сказал Митрохин.

Он обратился к гражданам с призывом прийти в оставшиеся часы голосования на выборы, поскольку "честность выборов зависит от явки на избирательные участки".

Кроме того, в сообщении партии "Яблоко" указывается, что серьезные проблемы возникают с допуском наблюдателей от партии на избирательные участки. В частности на одном из московских участков людей на время удалили с участка сотрудники полиции "якобы из-за угрозы заложенной бомбы", говорится в сообщении партии.

"Из значительного числа регионов поступает информация о том, что наблюдателям запрещают вести видеосъемку, не подпускают к избирательным урнам, не допускают к опечатыванию урн и необоснованно удаляют с участков", - сообщает пресс-служба партии.

Митрохин отметил, что в случае, когда наблюдателей не допускали на избирательные участки, им приходилось уезжать в другие места.

Представители "Яблока" сообщают, что в Москве наблюдение за ходом выборов идет в тесном сотрудничестве с наблюдателями от КПРФ и "Справедливой России".

"Патриоты России": открепительных слишком много

"Патриоты России" признались, что были удивлены большим количеством голосующих по открепительным удостоверениям.

"Конечно, формально, это не нарушение. Но это создает некие сложности и прецеденты", - сказал РИА Новости глава контрольной комиссии партии Евгений Шевченко.

"Например, в Москве в Останкино около 200 человек приехали голосовать по открепительным удостоверениям. Жители района, увидев такую толпу, просто разворачивались и уходили", - пояснил он.

"Патриоты России" также отмечают, что в регионах партии продолжают косвенную агитацию, несмотря на запрет.

"В Краснодарском крае, при выходе с избирательного участка, проголосовавшим давали купон на скидку с логотипом "Единой России", - отметил он.

По его словам, жалобы о выявленных нарушениях партия отправляет в региональные избирательные комиссии.

"Правое дело" собирает информацию и говорит о "мертвых душах"

В пресс-службе "Правого дела" пока не готовы заявлять о случаях массовых нарушений на выборах, эти данные могут быть ближе к 19-20 часам, но единичные случаи нарушений партией зафиксированы.

"Мы собираем информацию по разным регионам. Нарушений достаточное количество, они все разные по сути", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы партии.

Так, по его словам, зафиксированы случаи "умерших в списках".

Наблюдатели от партии фиксируют нарушения на мобильные телефоны и фотоаппараты. Также зафиксированы случаи искажения паспортных данных, когда, к примеру, адрес и фамилия человека указаны правильно, а имя и отчество - нет. Люди, недавно сменившие прописку, по новому адресу не находят себя в списках избирателей. Если человек есть в списке, но указаны его неправильные данные, то ему предлагают записаться в дополнительный список, но при этом из старого его не вычеркивают, рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, также зафиксированы случаи, когда за людей проголосовали другие, или оказывалось так, что за человека, пришедшего в воскресенье на избирательный участок, проголосовали досрочно. Зафиксированы случаи подкупа избирателей.

"Пока нельзя говорить о массовых нарушениях и фальсификациях. Но весь спектр возможных нарушений, пусть это единичные случаи, зафиксирован", - сказал представитель "Правого дела".