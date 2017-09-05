Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке

Но Приморью от этого ничего не перепадет

Субсидии на электроэнергию для промышленных предприятий Дальнего Востока необходимо продлить, завил вице-президент Юрий ТРУТНЕВ журналистам 5 сентября на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Механизм субсидирования тарифов рассчитан на три года и призван стимулировать развитие Дальнего Востока.

«У нас еще есть три года на это решение (о продлении срока действия субсидий – «ЗР»). Но я исхожу из того, что мы не решим проблему развития Дальнего Востока за три года, что нам придется эту работу продолжить, надо будет развивать электроэнергетику. Я очень верю в то, что решение будет принято положительное», - сказал Юрий Трутнев.

Тарифы на электроэнергию для предприятий на Дальнем Востоке были снижены с 1 июля 2017 года до среднероссийского уровня - 3,71 рублей за 1 кВт.ч. Правда, льготный режим введен только в так называемых изолированных энергосистемах - Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ.

Снижение обеспечено за счет надбавки к тарифу на оптовом рынке в других регионах РФ, что в целом позволит ДФО получить субсидию на снижение тарифа в 27,3 млрд рублей в 2017 году. При этом тарифы пересматриваются регионами не только на II полугодие этого года, но и за I полугодие, так, чтобы средний тариф за год стал равным среднероссийскому.

Механизм снижения тарифов предполагает, что к ценам продажи мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности с июля начинает применяться надбавка, которая будет перечисляться на специальный счет ПАО «РусГидро».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток