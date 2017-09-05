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Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке

05 Сентября 2017, 12:37 | Дальний Восток

Но Приморью от этого ничего не перепадет

Субсидии на электроэнергию для промышленных предприятий Дальнего Востока необходимо продлить, завил вице-президент Юрий ТРУТНЕВ журналистам 5 сентября на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Механизм субсидирования тарифов рассчитан на три года и призван стимулировать развитие Дальнего Востока.

«У нас еще есть три года на это решение (о продлении срока действия субсидий – «ЗР»). Но я исхожу из того, что мы не решим проблему развития Дальнего Востока за три года, что нам придется эту работу продолжить, надо будет развивать электроэнергетику. Я очень верю в то, что решение будет принято положительное», - сказал Юрий Трутнев.

Тарифы на электроэнергию для предприятий на Дальнем Востоке были снижены с 1 июля 2017 года до среднероссийского уровня - 3,71 рублей за 1 кВт.ч. Правда, льготный режим введен только в так называемых изолированных энергосистемах - Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ.

Снижение обеспечено за счет надбавки к тарифу на оптовом рынке в других регионах РФ, что в целом позволит ДФО получить субсидию на снижение тарифа в 27,3 млрд рублей в 2017 году. При этом тарифы пересматриваются регионами не только на II полугодие этого года, но и за I полугодие, так, чтобы средний тариф за год стал равным среднероссийскому.

Механизм снижения тарифов предполагает, что к ценам продажи мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности с июля начинает применяться надбавка, которая будет перечисляться на специальный счет ПАО «РусГидро».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: тарифы  "РусГидро"  Юрий Трутнев 



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