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Cахалинская компания отправляет пробную партию угля в Индию

05 Июня 2015, 19:10 | Дальний Восток

В настоящее время в порту Шахтерск идет погрузка на сухогруз "Астон Трейдер"

ООО "Восточная горнорудная компания" впервые в истории отправит около 55 тыс. тонн сахалинского угля в Индию в качестве пробной партии. Перспектива дальнейшего экспорта сахалинского угля определится после этой пробной поставки.

Группа "ИСТ" и Олег МИСЕВРА в 2013 году создали совместное предприятие ООО "Восточная горнорудная компания" для добычи и экспорта угля Дальнего Востока в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). СП объединило угольные активы партнеров, расположенные на Сахалине и в Магаданской области.

В состав предприятия от Олега Мисевры вошли ООО "Сахалинуголь-2" (держатель лицензий на Солнцевское месторождение), "Сахалинуголь-6" и "Обогатительная фабрика" вместе с морским портом "Шахтерск". От группы "ИСТ" - ЗАО "Северо-восточная угольная компания" (держатель лицензий на месторождения в Магаданской области).

В текущем году "Восточная горнорудная компания" планирует добыть на Сахалине более 3 млн тонн угля, в прошлом году добыча составила 2,4 млн тонн при общем объеме угледобычи в регионе 4,5 млн тонн.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог"

Автор: Юрий Рогов
Теги: экспорт  Сахалин  Индия  уголь 



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