На защиту восточных рубежей России встанут новые "Аллигаторы" и "Терминаторы"

Авиабазы Восточного военного округа (ВВО) в 2013 году получат более 30 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор". Кроме вертолетов на авиабазы округа планируется поступление нескольких военно-транспортных самолетов Ан-26С.

Как сообщила пресс-служба ВВО, с 2011 года на авиабазы округа поступило около 40 новых вертолетов Ка-52, Ми-8АМТШ и Ми-26.

Ка-52 (командирская и разведывательная машина армейской авиации) выпускается ОАО Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.Сазыкина" (Арсеньев, Приморский край).

"Он призван значительно повысить эффективность групповых действий боевых вертолётов. "Аллигатор" эффективен в нерегулярных боевых действиях для огневой поддержки наземных войск, уничтожения бронированной техники противника, поражения живой силы и борьбы с малоскоростными воздушными целями. Ка-52 также может использоваться в качестве учебного вертолета для подготовки и тренировки летчиков", - отмечается в сообщении.

Ми-8АМТШ - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на заводе в Улан-Удэ. Предназначен для борьбы с бронированными наземными, надводными, неподвижными и подвижными малоразмерными целями, поражения живой силы противника, для перевозки военных грузов, десанта и раненых, а также для выполнения поисково-спасательных и эвакуационных операций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.