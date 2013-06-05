Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На защиту восточных рубежей России встанут новые "Аллигаторы" и "Терминаторы"
Авиабазы Восточного военного округа (ВВО) в 2013 году получат более 30 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор". Кроме вертолетов на авиабазы округа планируется поступление нескольких военно-транспортных самолетов Ан-26С.
Как сообщила пресс-служба ВВО, с 2011 года на авиабазы округа поступило около 40 новых вертолетов Ка-52, Ми-8АМТШ и Ми-26.
Ка-52 (командирская и разведывательная машина армейской авиации) выпускается ОАО Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.Сазыкина" (Арсеньев, Приморский край).
"Он призван значительно повысить эффективность групповых действий боевых вертолётов. "Аллигатор" эффективен в нерегулярных боевых действиях для огневой поддержки наземных войск, уничтожения бронированной техники противника, поражения живой силы и борьбы с малоскоростными воздушными целями. Ка-52 также может использоваться в качестве учебного вертолета для подготовки и тренировки летчиков", - отмечается в сообщении.
Ми-8АМТШ - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на заводе в Улан-Удэ. Предназначен для борьбы с бронированными наземными, надводными, неподвижными и подвижными малоразмерными целями, поражения живой силы противника, для перевозки военных грузов, десанта и раненых, а также для выполнения поисково-спасательных и эвакуационных операций.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
Новости раздела
- На Дальнем Востоке появится отель под брендом Mercure
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину