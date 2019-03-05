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Магадану и Чукотке добавили энергомощности

05 Марта 2019, 11:18 | Дальний Восток

«Русгидро» ввело в эксплуатацию третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС

ПАО «Русгидро» во вторник ввело в эксплуатацию третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС мощностью 142,5 МВт в Магаданской области. Станция станет энергетической базой для освоения Баимского месторождения золота и меди - крупнейшего горнодобывающего проекта на Чукотке.

Мощность Усть-Среднеканской ГЭС в результате увеличилась до 310,5 МВт. Сейчас гидроэлектростанция на реке Колыма в Магаданской области - крупнейшая из строящихся в России ГЭС.

Усть-Среднеканская ГЭС расположена в 217 км ниже по течению от действующей Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада.

Ввод третьего пускового комплекса предусматривает, в том числе, достройку земляной плотины до высоты 66 метров, замену временных рабочих колес первых двух гидроагрегатов на штатные колеса повышенной мощности и запуск в эксплуатацию четвертого гидроагрегата, говорится в сообщении «РусГидро». После этого Усть-Среднеканской ГЭС достигнет своей проектной мощности - 570 МВт.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «РусГидро» - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 39,4 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС. Около 60,6% в компании принадлежит РФ, 13,5% - банку ВТБ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото пресс-службы администрации Магаданской области

Автор: Олег Клименко
Теги: энергетика  магадан  Колыма  проект  "РусГидро"  ГЭС  Чукотка  золото 



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