Магадану и Чукотке добавили энергомощности

«Русгидро» ввело в эксплуатацию третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС

ПАО «Русгидро» во вторник ввело в эксплуатацию третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС мощностью 142,5 МВт в Магаданской области. Станция станет энергетической базой для освоения Баимского месторождения золота и меди - крупнейшего горнодобывающего проекта на Чукотке.

Мощность Усть-Среднеканской ГЭС в результате увеличилась до 310,5 МВт. Сейчас гидроэлектростанция на реке Колыма в Магаданской области - крупнейшая из строящихся в России ГЭС.

Усть-Среднеканская ГЭС расположена в 217 км ниже по течению от действующей Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада.

Ввод третьего пускового комплекса предусматривает, в том числе, достройку земляной плотины до высоты 66 метров, замену временных рабочих колес первых двух гидроагрегатов на штатные колеса повышенной мощности и запуск в эксплуатацию четвертого гидроагрегата, говорится в сообщении «РусГидро». После этого Усть-Среднеканской ГЭС достигнет своей проектной мощности - 570 МВт.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «РусГидро» - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 39,4 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС. Около 60,6% в компании принадлежит РФ, 13,5% - банку ВТБ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото пресс-службы администрации Магаданской области