"Аэрофлот" открыл предварительное бронирование субсидируемых перевозок на Дальни Восток

Цена полета из Владивостока в Москву в одну сторону – 7,4 тыс. рублей

"Аэрофлот" открыл предварительное бронирование по субсидируемым тарифам на Дальний Восток в рамках государственной программы обеспечения доступности воздушных перевозок для жителей РФ, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Ранее предварительное бронирование начала "Трансаэро".

Забронировать перевозку можно в офисах собственных продаж Аэрофлота, представительствах и аккредитованных агентствах авиакомпании. О начале продаж авиабилетов по льготным тарифам будет объявлено дополнительно.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками с Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, сопровождающие инвалида 1-й группы, а также сопровождающие ребенка-инвалида. Перелет необходимо осуществить с 1 апреля по 31 октября 2015 года.

Цена полета из Москвы во Владивосток в одну сторону – 7,4 тыс. рублей, в Хабаровск – 7,2 тыс. рублей, Южно-Сахалинск – 7,3 тыс. рублей. Из Владивостока в Магадан - 6,2 тыс. рублей.

Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.