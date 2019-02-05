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Запуск инвестиционных крабовых квот перекроит отрасль

05 Февраля 2019, 10:28 | Дальний Восток

На новый вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов

Росрыболовство начинает общественное обсуждение законопроекта о распределении крабовых квот на аукционах. Соответствующие изменения планируется внести в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» несмотря на неодобрение нововведений со стороны основных представителей отрасли.

Минсельхоз внес этот законопроект в правительство на минувшей неделе. В ближайшее время законопроект планируется разместить на сайте regulation.gov.ru.

Кроме того, предварительно на эту неделю запланирована встреча руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА с представителями отраслевых объединений и организаций для обсуждения этого законопроекта.

Проект документа разработан по поручению правительства РФ и предусматривает внесение изменений в порядок закрепления и распределения квот добычи крабов для повышения экономической эффективности для РФ от предоставления прав на добычу этого вида водных биоресурсов.

Речь идет, прежде всего, о введении нового вида квоты - квоты добычи краба, которая предоставляется в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов. Доли квот закрепляются за пользователями на 10 лет по результатам проведения аукционов. На победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых будет определяться правительством.

Проведение крабовых аукционов, считают чиновники, позволит в 2019-2020 годах пополнить федеральный бюджет почти на 82 млрд рублей.

Рыбацкое сообщество беспокоит то, что вслед за крабами на аукцион будут направлены и другие виды биоресурсов, квоты на которые в настоящее время распределяются по историческому принципу.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: краб  росрыболовство  Илья Шестаков  квоты  отрасль  передел 



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