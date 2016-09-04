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На Дальнем Востоке интернет ушел под воду

04 Сентября 2016, 10:40 | Дальний Восток

На Камчатке дан старт коммерческой эксплуатации участка подводной ВОЛС «Ростелекома», тарифы на интернет будут снижены

В воскресенье символическую кнопку запуска высокоскоростного интернета на Камчатке нажали президент «Ростелекома» Сергей КАЛУГИН, губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей ИВАНОВ. Первые 10 дней с тестового запуска ВОЛС на Камчатке абоненты «Ростелекома» смогут пользоваться интернетом бесплатно, затем будут введены новые безлимитные тарифы. «Стоимость будет сопоставима с Магаданом. Там услуги после запуска ВОЛС стали в 3-4 раза дешевле», - уточнил вице-президент - руководитель Дальневосточного филиала «Ростелекома» Алексей САПУНОВ.

ПАО «Ростелеком» в субботу запустило в тестовую эксплуатацию подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на участке Сахалин-Камчатка, сообщил корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» с места события.

Волоконно-оптический кабель проложен по дну Охотского моря, что позволило в четыре раза сократить путь до Петропавловска-Камчатского по сравнению с наземным маршрутом, который проходит по безлюдным землям в зоне вечной мерзлоты и сложнейших климатических условий.

«Строительство подводной ВОЛС является значимым проектом как для жителей Дальнего Востока, так и для самой компании. Это технологически сложный проект с учетом географических и климатических особенностей региона. Мы («Ростелеком») справились, проложив около 2000 километров оптического кабеля под водой, 250 километров наземных линий связи и соединили Камчатку, Сахалин и Магадан. Теперь почти 500 тыс. жители Камчатского края и Магаданской области, смогут пользоваться современным высокоскоростным интернетом», - сказал Сергей Калугин.

«Я хочу поздравить всех жителей Камчатского края с этим знаменательным событиям. Теперь Камчатка как и чуть ранее Магадан и Сахалин получили доступ к высокоскоростному интернету. И в этом смысле эти регионы Дальневосточного федерального округа отдаленными уже и не являются потому, что по своим техническим характеристикам волоконно-оптическая линия связи позволит как минимум 90% жителей Камчатского края - равно как и Магаданской области и Сахалина - получать цифровые услуги на уровне не хуже, а пожалуй, даже и лучше, чем в Москве. Инициатива прокладки этих линий связи принадлежит президенту России, который в 2014 году дал поручение начать разработку этого проекта и «Ростелеком» без срыва сроков за два года этот грандиозный проект закончил», - сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей ИВАНОВ.

«Ростелеком» заблаговременно начал работы по подготовке районов Камчатки к приходу магистральной оптической линии связи. Компания модернизировала линии связи на полуострове, заменяя технологически устаревшие медные кабельные сети на современные оптические. Новые внутризоновые сети связи строятся по технологии Metro Ethernet («оптика в дом»).

Досье «Золотого Рога»: «Ростелеком приступил к реализации проекта подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Камчатка – Сахалин – Магадан в 2014 году, начав подготовительные работы, производство кабеля и оборудования. Уже конце 2015 года «Ростелеком» обеспечил техническую готовность подводной ВОЛС на участке Сахалин-Магадан. В середине августа завершены строительные наземные и глубоководные работы на участке Сахалин-Камчатка.

Общая протяженность ПВОЛС составила около 1,7 тыс. км. Максимальная пропускная способность линии - до 8Тбит/с. Старт коммерческой эксплуатации ПВОЛС запланирован на 4 квартал 2016 года.

Партнером «Ростелекома» для поставки оборудования и выполнения работ при строительстве подводной части ВОЛС выступила китайская компания Huawei, для которой это первый проект по прокладке подводной кабельной системы в России.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Петропавловск-Камчатский

Автор: Елена Ардальянова
Теги: "ростелеком"  пволс  интернет  запуск 






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