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Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
Уважаемые труженики и ветераны стальных магистралей Дальневосточной железной дороги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Трудно найти человека, который хотя бы раз не воспользовался услугами холдинга ОАО «Российские железные дороги», так же трудно представить без железной дороги и развитие экономики всего российского Дальнего Востока. Слаженная работа железнодорожников – это стабильное функционирование экономики края, поддержание связей между регионами нашей страны и государствами стран АТР.
Деятельность предприятий региона в первом полугодии 2017 года проходила под знаком подготовки к знаменательной дате – 120-летию Дальневосточной железной дороги, чтобы этот торжественный день встретить с достойными производственными показателями. Уверен, что опыт и традиции, накопленные поколениями железнодорожников, позволят успешно решить все задачи, поставленные перед нами руководством компании. Ваш профессионализм, энергия, верность делу – надежная гарантия того, что эти задачи будут успешно выполнены!
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, праздничного настроения и семейного благополучия. Будьте счастливы!
Заместитель начальника железной дороги по Владивостокскому территориальному управлению
А.Н.Ваулин
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