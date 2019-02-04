Бывший чиновник Корпорации развития Дальнего Востока стал вице-премьером

Ранее в Забайкалье перебрался бывший вице-губернатор Приморья

Бывший заместитель гендиректора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) Михаил ЧУРКИН назначен заместителем председателя правительства Забайкальского края по привлечению инвестиций. Ранее заместителем председателя правительства Забайкальского края - руководителем администрации губернатора был назначен бывший вице-губернатор Приморья Сергей НЕХАЕВ, подавший в отставку в 2016 году.

В КРДВ Чуркин занимался взаимодействием с государственными органами. До этого он был советником министра по развитию Дальнего Востока.

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» - управляющая компания, которая определена правительством РФ для управления территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток