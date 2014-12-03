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ФАС разрешила московской фирме приобрести блокпакет "Селигдара"
Золотодобывающий холдинг проводит допэмиссию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела ходатайство ООО "Прямые инвестиции" (Москва) о приобретении 25% и одной голосующей акции золотодобывающего ОАО "Селигдар" и приняла решение об удовлетворении ходатайства.
В настоящее время акционерами "Селигдара" являются инвестгруппа "Русские фонды" (около 40%), менеджмент (около 30%), российские и иностранные портфельные инвесторы (около 30%).
Совет директоров "Селигдара" утвердил решение собрания акционеров провести допэмиссию 105 млн обыкновенных акций (около 14% обыкновенных акций, 12% уставного капитала).
Сейчас уставный капитал "Селигдара" состоит из 887 млн 354 тыс. 730 акций номинальной стоимость 1 рубль, из которых 737 млн 354 тыс. 730 штук - обыкновенные акции, 150 млн - привилегированные.
Золотодобывающий холдинг "Селигдар" был создан в 2008 году на базе активов одноименной артели старателей, объединяет 13 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области и Хабаровском крае. Имеет лицензии на разработку и изучение 28 россыпных и золоторудных месторождений, на 13 из которых уже ведется добыча. По объемам добычи золота "Селигдар" входит в топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU
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