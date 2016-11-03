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Дальневосточники хотят использовать дармовые гектары под дачи
Таковых значительно больше, чем потенциальных предпринимателей и фермеров
Дальневосточники планируют использовать «дальневосточный гектар» прежде всего под строительство жилья, сельского хозяйства, а также для отдыха. Предпринимательство, включая торговлю, гостиничное обслуживание, развлечения, общественное питание и обслуживание автотранспорта составляет лишь 3% от общего числа заявок, поданных жителями ДФО.
«Наиболее распространенным видом освоения земли является жилищное строительство. Около 28% участников программы «Дальневосточный гектар» планируют построить дом, разбить приусадебный участок личного подсобного хозяйства, заиметь дачный или садовый домик», - сообщило Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).
Вторым по популярности вариантом является сельское хозяйство. Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности желают в общей сложности 17,5% граждан, оформивших заявки в Федеральной информационной системе (ФИС).
Согласно рейтингу наиболее популярных видов использования «дальневосточного гектара», 7% дальневосточников планируют отдыхать или использовать такие возможности под рекреации. При этом чуть более четверти займутся обустройством мест для охоты и рыбалки, преимущественно в Якутии.
При этом по удельному весу заявок от потенциальных предпринимателей, в общей массе поданных заявлений среди дальневосточных регионов лидирует Чукотский автономный округ, где люди планируют открывать заведения общественного питания и предприятия автотранспортного обслуживания.
На данный момент через ФИС подано более 8,7 тыс. заявок на получение в безвозмездное пользование земельных участков.
Досье «Золотого Рога»: В настоящее время программа «Дальневосточный гектар» находится на втором этапе и касается всех регионов Дальневосточного федерального округа. Этот этап был начат 1 октября, а сама программа была запущена с 1 июня и в ней принимали участие жители «пилотных» районов на Дальнем Востоке. С 1 февраля 2017 года в программе могут принять участие жители других регионов России.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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