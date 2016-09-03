ДВЭУК планирует построить новую ВЛ в Якутии

В перспективе линия может быть задействована в энергоснабжении объектов Нюрбинского горно-обогатительного комбината

АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) планирует построить в Якутии ВЛ 220 кВ «Мирный - Сунтар – Нюрба» с подстанциями 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» в расчете на дальнейшее энергоснабжение объектов Накынского месторождения Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА».

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках реализации Комплексного инвестиционного проекта электроснабжения Вилюйской группы улусов и Накынского месторождения власти Якутии, АК «АЛРОСА», АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и АО «ДВЭУК» подписали на площадке второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам обеспечения качественным и бесперебойным электроснабжением населения и промышленных потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского районов Республики Саха (Якутия) путем строительства ВЛ 220 кВ «Мирный - Сунтар – Нюрба» с подстанциями 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» (3 и 4 пусковые комплексы).

В настоящее время на участке «Сунтар – Нюрба» эксплуатируется аварийная линия электропередачи, которая полностью исчерпала свою пропускную способность.

Строительство новой ВЛ позволит снять все ограничения на подключение новых потребителей и сократить расход дизельного топлива до 5 тыс. тонн в год.

Соглашение также предусматривает необходимость обеспечения внешнего энергоснабжения объектов Накынского месторождения Нюрбинского горно-обогатительного комбината при условии согласованных сторонами параметров инвестиционного проекта, обеспечивающего преимущества внешнего энергоснабжения в сравнении с альтернативными вариантами.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток