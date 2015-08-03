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Правительство изменило правила субсидирования лесопереработчиков Дальнего Востока

03 Августа 2015, 18:10 | Дальний Восток

В частности, снижен порог инвестиций в реализацию проектов, необходимых для получения субсидий, с 4 млрд рублей до 1 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление об изменении правил субсидирования лесоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока.

"Постановление направлено на оздоровление ситуации, сложившейся в лесном комплексе Дальневосточного федерального округа, где объёмы лесозаготовки древесины снизились на 40% с 2007 года", - говорится на сайте правительства РФ..

В нем отмечается, что причины такой ситуации - отсутствие внутреннего рынка из-за низкой плотности населения (1 чел./кв. км), нецелесообразность экспорта низкосортной древесины, доля которой составляет до 50% объема лесозаготовки, в связи с действующими вывозными таможенными пошлинами, отсутствие в регионе достаточных мощностей по глубокой переработке низкосортной древесины, таких как целлюлозно-бумажные комбинаты или утилизаторы.

"С целью поддержки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и стимулирования развития мощностей по переработке низкосортной древесины на Дальнем Востоке снижен порог инвестиций в реализацию проектов, необходимых для получения субсидий, с 4 млрд рублей до 1 млрд рублей капитальных вложений", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что в 2014 году были предусмотрены соответствующие субсидии на общую сумму 1,5 млрд рублей трем лесоперерабатывающим предприятиям ДФО.

"Федеральным бюджетом на 2015 год на эти цели предусмотрены субсидии в объеме 2,2 млрд рублей. Это позволит увеличить число предприятий-получателей субсидий с трех до шести", - говорится в сообщении.

Субсидии будут направляться на платежи (кроме первоначального платежа) по договорам лизинга оборудования и транспортных средств, за исключением легкового транспорта в размере 50% суммы фактически понесённых затрат; уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях и во Внешэкономбанке; перевозку железнодорожным транспортом заготовленной древесины и готовой продукции со станций отправления, расположенных на территории региона, до станций назначения, расположенных на территории этого же региона, в размере 100% общей суммы фактически понесенных затрат.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: субсидии  лес  Дмитрий Медведев 



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