Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Правительство изменило правила субсидирования лесопереработчиков Дальнего Востока
В частности, снижен порог инвестиций в реализацию проектов, необходимых для получения субсидий, с 4 млрд рублей до 1 млрд рублей
Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление об изменении правил субсидирования лесоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока.
"Постановление направлено на оздоровление ситуации, сложившейся в лесном комплексе Дальневосточного федерального округа, где объёмы лесозаготовки древесины снизились на 40% с 2007 года", - говорится на сайте правительства РФ..
В нем отмечается, что причины такой ситуации - отсутствие внутреннего рынка из-за низкой плотности населения (1 чел./кв. км), нецелесообразность экспорта низкосортной древесины, доля которой составляет до 50% объема лесозаготовки, в связи с действующими вывозными таможенными пошлинами, отсутствие в регионе достаточных мощностей по глубокой переработке низкосортной древесины, таких как целлюлозно-бумажные комбинаты или утилизаторы.
"С целью поддержки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и стимулирования развития мощностей по переработке низкосортной древесины на Дальнем Востоке снижен порог инвестиций в реализацию проектов, необходимых для получения субсидий, с 4 млрд рублей до 1 млрд рублей капитальных вложений", - говорится в сообщении.
В правительстве отмечают, что в 2014 году были предусмотрены соответствующие субсидии на общую сумму 1,5 млрд рублей трем лесоперерабатывающим предприятиям ДФО.
"Федеральным бюджетом на 2015 год на эти цели предусмотрены субсидии в объеме 2,2 млрд рублей. Это позволит увеличить число предприятий-получателей субсидий с трех до шести", - говорится в сообщении.
Субсидии будут направляться на платежи (кроме первоначального платежа) по договорам лизинга оборудования и транспортных средств, за исключением легкового транспорта в размере 50% суммы фактически понесённых затрат; уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях и во Внешэкономбанке; перевозку железнодорожным транспортом заготовленной древесины и готовой продукции со станций отправления, расположенных на территории региона, до станций назначения, расположенных на территории этого же региона, в размере 100% общей суммы фактически понесенных затрат.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
- Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин