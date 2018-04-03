www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.29 р. 100 JPY: 53.89 р.
EUR: 70.6 р. 10 CNY: 91.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Связь
Распечатать

В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи

03 Апреля 2018, 16:37 | Дальний Восток

Воспользоваться предложением смогут как действующие, так и новые абоненты «Билайн»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проводит акцию «4G-смартфон Micromax Q402+ за 1990 рублей при подключении услуг связи».

До 15 июня 2018 года при оплате трех месяцев связи в тарифе «ВСЁмое 1» в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в магазинах-партнерах клиенты смогут купить 4G-смартфон Micromax Q402+ по специальной цене - 1990 рублей.*

Стоимость устройства без специального предложения составляет 2 990 рублей.

Micromax Q402+ под управлением версии Android 7.0 обладает 4-дюймовым экраном, 1 ГБ оперативной памяти, 5-ти и 2-мегапиксельными камерами.

Воспользоваться предложением смогут как действующие, так и новые абоненты «Билайн» - достаточно подключить или перейти на тариф «ВСЁмоё 1».

В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Переход на новые тарифы линейки «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.

Количество устройств ограничено.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.ru

*«Акция проводится с 21 марта по 15 июня 2018 года на территории РФ (кроме Респ. Крым и г. Севастополь) для абонентов «Билайн».  Участникам акции предоставляется возможность приобрести 4G-смартфон Micromax Q402+ по цене 1 990 руб. (с НДС) при условии оплаты пакета услуг связи от «Билайн» на 3 месяца. Организатор акции ПАО «ВымпелКом» вправе изменять условия акции путем опубликования на сайте соответствующих изменений.

Автор:
Теги: смартфон  интернет  "билайн" 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru