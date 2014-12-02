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Авиакомпания "Аврора" в декабре получит седьмой А-319
Дальневосточный авиаперевозчик с начала года перевез 975 тыс. пассажиров
Авиакомпания "Аврора" (входит в группу компаний "Аэрофлот") за 11 месяцев 2014 года выполнила 11,75 тыс. рейсов и перевезла 975 тыс. пассажиров. Общий пассажирооборот с начала года составил 1 млрд 621,7 млн пассажирокилометров.
Парк авиакомпании по состоянию на начало декабря 2014 года насчитывает 17 среднемагистральных воздушных судов: 6 Airbus А-319, 5 Boeing-737 и 6 DHC-8.
Как сообщила авиакомпания, в декабре ожидается поступление в эксплуатацию очередного воздушного судна А-319, которое окрашено в фирменную ливрею авиакомпании, как и все остальные.
С начала 2014 года были введены в эксплуатацию три Airbus А319 и один Boeing-737, что способствовало увеличению пассажиропотока в 2,3 раза в ноябре 2014 года по сравнению с показателем за ноябрь 2013 года.
Авиакомпания "Аврора" выполняет регулярные полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Гонконг, Токио и Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены сегодня маршрутами в города Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск и Красноярск. Также самолеты авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям внутри Сахалинской области в Оху, Шахтерск, Южно-Курильск и на Итуруп.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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