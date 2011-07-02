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Госдума видит причину недоступности жилья в затянувшейся бесплатной приватизации
Пока приватизация квартир остается бесплатной, невозможно говорить о строительстве действительно доступного жилья: муниципальных домов, предназначенных для сдачи в аренду, пишет Сергей Васильев, klerk.ru.
Об этом в ходе круглого стола «Социальное жилье – стратегическое направление развития строительства в России: опыт, проблемы, перспективы» заявил председатель Комитета по собственности Государственной Думы Виктор Плескачевский.
«В нашем обиходе, как политическом, так и экономическом, есть много терминов, не совпадающих с мировыми. Например, нет никакого социального жилья в России, - заметил Плескачевский. - Например, есть программа по развитию социального жилья, но нет самого социального жилья. Во всем мире этот термин означает муниципальное жилье, которое никогда никому не продается. Оно существует специально для того, чтобы сдавать его тем, кто в нем нуждается: социально незащищенным, беженцам, трудовым мигрантам и так далее. В России такое невозможно, пока продолжает действовать бесплатная приватизация. Поэтому у нас социальным называют дешевое (относительно, конечно) жилье».
«Другая проблема - это раздробленность прав владения собственностью, - продолжил Виктор Плескачевский. - В мире 85% жилой собственности - это арендуемое жилье, которое находится в руках одного владельца. А у нас любой тысячеквартирный дом - поквартирно в собственности. Как это совместить с Гражданским кодексом, который гласит, что каждый собственник обязан нести бремя содержания? Многоквартирные дома будут деградировать быстрее всего. Жильцы не могут толком договориться насчет ремонта здания, потому что ничего в этом не понимают».
«Еще 15-20% жилого фонда во всем мире - это долевая собственность, наподобие наших ТСЖ. Но это дома максимум на 30-40-50 квартир. Абсолютное большинство таких «ТСЖ» представляют собой 3-4-5 квартирные дома. В России все ровно наоборот. И это, кстати, не только к жилью относится. Здание Трампа в Нью-Йорке находится в одних руках, а у «Федерации» в Москва-Сити, если я не ошибаюсь, сотня собственников сразу», - отметил Плескачевский.
«Я придерживаюсь позиции, что бесплатную приватизацию после 2013 года продлевать не следует, - заявил глава думского комитета. - В развитие этого нужно в форме государственно-частного партнерства строить действительно муниципальное жилье - для сдачи в аренду. И наконец, нужно усилить юридические права добросовестных арендаторов, чтобы выселить их владельцу было очень не просто».
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