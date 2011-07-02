Семьям военнослужащих предоставят дополнительные гарантии

Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается установить обязанность страховщика производить страховые выплаты в случае самоубийства военнослужащего независимо от срока его службы, сообщает klerk.ru.

Управление Госдумы по связям с общественностью сообщает, что, по словам председателя Комитета по обороне Виктора Заварзина, сейчас основным условием выплаты страховых сумм по обязательному государственному страхованию является наступление страховых случаев в период прохождения военнослужащим военной службы, вне зависимости от того, где они произошли: на службе, в отпуске, на отдыхе.

При этом Заварзин отмечает, что срок выплаты страховых сумм устанавливается именно после шести месяцев непрерывного срока службы военнослужащего, покончившего жизнь самоубийством. В связи с этим “предлагается не освобождать страховщика от выплаты страховой суммы в случае смерти застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства, независимо от срока нахождения застрахованного лица на военной службе”, - сообщил депутат.