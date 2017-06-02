Президент Якутии призвал федеральный бизнес регистрироваться в республике

Для прибавки налогов региону

Республика Саха (Якутия) обратились к крупным компаниям с просьбой регистрировать свои новые предприятия в регионе для увеличения налогооблагаемой базы, сообщил журналистам глава республики Егор БОРИСОВ на Петербургом международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы сегодня обращаемся ко всем крупным инвесторам, компаниям, чтобы они регистрировали свои предприятия на территории Якутии. В частности, речь идет о «Ростехнологиях» и «Роснефти». Для региона важно, чтобы появлялись новые налогоплательщики», - сказал Борисов.

В начале 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил правительству разработать план по переносу на Дальний Восток штаб-квартир некоторых госкомпаний. По замыслу премьера, вместе с головными офисами и их персоналом в регионы должна была перебраться и налогооблагаемая база, как это произошло в случае с «Газпромом», переехавшим в Санкт-Петербурге. Озвучивалось, что на Дальний Восток могут перебраться «Транснефть», «РусГидро» и «Роснефть». «РусГидро» сейчас готовит план переезда, изучает помещения, куда ехать. Это большая компания, это процесс. Это не просто вещи взял и переехал», - говорил в июне 2014 года вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ. Но дальше планов дело не пошло – головные офисы госкомпаний по факту остались в полюбившейся Москве.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург