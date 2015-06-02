Лососевая путина стартовала с Камчатки

Максимальный улов в целом по России может составить 420 тыс. тонн лососей

Лососевая путина 2015 года началась она с Камчатского края, где планируется выловить 184,2 тыс. тонн ценной рыбы. Затем на промысел выйдут рыбаки Сахалина, Хабаровского края, Курильских островов, Магаданской области и других дальневосточных регионов.

Всего, по прогнозу ученых, в этом году в России может быть выловлено 400-420 тыс. тонн лососей против 405,5 тыс. тонн в 2013 году. Выловы лососей сравниваются не с предыдущим годом, а между нечетными ("лососевыми") и четными ("нелососевыми") годами.

В 2014 году вылов составил 359 тыс. тонн, больше всего - на Камчатке (139,3 тыс. тонн) и на Сахалине (102,2 тыс. тонн). В том числе горбуши было выловлено 147,6 тыс. тонн, кеты - 136,8 тыс. тонн, нерки - 37,6 тыс. тонн, кижуча - 14,5 тыс. тонн, чавычи - 0,63 тыс. тонн.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток