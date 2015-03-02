На Дальнем Востоке арестован топ-менеджер крупнейшего предприятия

Бывшему гендиректору Амурский судостроительного завода инкриминируют присвоение или растрату

Как стало известно деловой газете "Золотой Рог", экс-генеральный директор ОАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре, входит в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) Андрей БАСАРГИН помещен под домашний арест по решению суда.

Уголовное дело в отношении гендиректора возбуждено по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

Решением совета директоров предприятия врио директора назначен Сергей БОЛЬШЕДВОРСКИЙ.

По сведениям "Золотого Рога", незадолго до ареста состоялось внеочередное собрание акционеров АСЗ, на котором акционеры проголосовали против продления полномочий Басаргина, возглавлявшего предприятие с марта 2012 года.

В 2011 году на Амурском судостроительном заводе была введена процедура наблюдения, в 2012 году - процедура внешнего управления. В 2014 году предприятие вышло из процедуры банкротства после заключения мирового соглашения с кредиторами.

В бюджет РФ на 2014-2016 годы был включен пункт о выделении в 2014 году ОСК на оздоровление Амурского судостроительного завода 3,2 млрд рублей.

Статья 160 УК РФ: 1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.