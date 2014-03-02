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На Камчатке стартовала известная на весь мир гонка на собачьих упряжках "Берингия-2014"
В этом году протяженность основной трассы составляет 1,3 тыс. км от Петропавловска-Камчатского до села Тиличики на северо-востоке полуострова.
В Петропавловск-Камчатском в воскресенье состоялось торжественное открытие гонки на собачьих упряжках "Берингия" и гонка-пролог, в ходе которой определены позиции участников на старте основной трассы, сообщает с места события корреспондент ZRPRESS.RU.
К участникам экстремального рейда с пожеланиями успеха на основной трассе гонки обратился губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.
В развлекательной программе приняли участие национальные творческие коллективы, лучшие артисты края, а также поп- группа "Фабрика".
Технический старт "Берингии" состоится 3 марта. 15 каюров, в числе которых 3 женщины, двинутся в путь за главным призом в 3 млн рублей.
Призовой фонд гонки составляет около 7,5 млн рублей.
При этом, как утверждают в оргкомитете, без вознаграждения не останется ни один участник. Даже те, кто замкнут гонку, получат по 50 тыс. рублей.
Гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на Камчатке с 1990 года. В 1991 году гонка была включена в Книгу рекордов Гиннесса как "самое протяженное в мире путешествие на собачьих упряжках". С 2010 года "Берингия" имеет статус официального праздника Камчатского края.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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