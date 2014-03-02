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На Камчатке стартовала известная на весь мир гонка на собачьих упряжках "Берингия-2014"

02 Марта 2014, 19:11 | Дальний Восток

В этом году протяженность основной трассы составляет 1,3 тыс. км от Петропавловска-Камчатского до села Тиличики на северо-востоке полуострова.

В Петропавловск-Камчатском в воскресенье состоялось торжественное открытие гонки на собачьих упряжках "Берингия" и гонка-пролог, в ходе которой определены позиции участников на старте основной трассы, сообщает с места события корреспондент ZRPRESS.RU.

К участникам экстремального рейда с пожеланиями успеха на основной трассе гонки обратился губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.

В развлекательной программе приняли участие национальные творческие коллективы, лучшие артисты края, а также поп- группа "Фабрика".

Технический старт "Берингии" состоится 3 марта. 15 каюров, в числе которых 3 женщины, двинутся в путь за главным призом в 3 млн рублей.

Призовой фонд гонки составляет около 7,5 млн рублей.

При этом, как утверждают в оргкомитете, без вознаграждения не останется ни один участник. Даже те, кто замкнут гонку, получат по 50 тыс. рублей.

Гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на Камчатке с 1990 года. В 1991 году гонка была включена в Книгу рекордов Гиннесса как "самое протяженное в мире путешествие на собачьих упряжках". С 2010 года "Берингия" имеет статус официального праздника Камчатского края.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Елена Ардальянова
Теги: туризм  Камчатка  "берингия" 



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Комментарии

  • Антон07:16, 04.03.2014#

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