На Камчатке стартовала известная на весь мир гонка на собачьих упряжках "Берингия-2014"

В этом году протяженность основной трассы составляет 1,3 тыс. км от Петропавловска-Камчатского до села Тиличики на северо-востоке полуострова.

В Петропавловск-Камчатском в воскресенье состоялось торжественное открытие гонки на собачьих упряжках "Берингия" и гонка-пролог, в ходе которой определены позиции участников на старте основной трассы, сообщает с места события корреспондент ZRPRESS.RU.

К участникам экстремального рейда с пожеланиями успеха на основной трассе гонки обратился губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.

В развлекательной программе приняли участие национальные творческие коллективы, лучшие артисты края, а также поп- группа "Фабрика".

Технический старт "Берингии" состоится 3 марта. 15 каюров, в числе которых 3 женщины, двинутся в путь за главным призом в 3 млн рублей.

Призовой фонд гонки составляет около 7,5 млн рублей.

При этом, как утверждают в оргкомитете, без вознаграждения не останется ни один участник. Даже те, кто замкнут гонку, получат по 50 тыс. рублей.

Гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на Камчатке с 1990 года. В 1991 году гонка была включена в Книгу рекордов Гиннесса как "самое протяженное в мире путешествие на собачьих упряжках". С 2010 года "Берингия" имеет статус официального праздника Камчатского края.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.