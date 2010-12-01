Оценка, отличная от других

Жители частных домов по адресам: ул. Четвертая, 1,1А,1Б,1В подали иск на консалтинговую компанию, проводившую оценку выкупной стоимости недвижимости, попадающей под снос по программе «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР».

«У меня трехкомнатная квартира плюс бытовые постройки (баня, гараж, сарай), все было оценено в сумму 2,499 млн рублей. По оценке ООО «Консалтинговая фирма КОНСАН» из Уссурийска, стоимость сноса бытовых построек в стоимость не вошла, представители компании сказали, что сумму 429 тыс. рублей я смогу взыскать только через суд, - рассказала «ЗР» хозяйка дома по ул. Четвертая, 1б. - Как мне объяснил адвокат, на полученную на руки выкупную сумму по закону об АТЭС я могу купить равнозначное жилье. Я не хочу уезжать из Владивостока, но на 2,499 млн рублей нельзя купить трехкомнатную квартиру даже в пригороде. Самая дешевая - 3,700 млн. Заплатила за оценку независимой оценочной компании, ее цифры - 3,800 млн, буду отстаивать свои права в суде Советского района».

Заседания еще не начались, а компания-оценщик уже согласилась с претензией хозяйки выплатить семье не оценочную (только за квартиру), а выкупную (плюс постройки) стоимость. В течение же трех месяцев, которые по закону от АТЭС есть у хозяев домов, попавших под снос, для выражения своего несогласия, ситуация была обратной. Через суд свои права отстаивают и соседи хозяйки. Причем независимо от того, какая именно компания-оценщик проводила оценку, по суду жильцы получают большую сумму. Владелец дома по ул. Четвертая, 1 благополучно отсудил три с лишним миллиона и съехал, освободив еще один кусок земли под строительство дороги «Кневичи - п.Новый - Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл».

Согласно внутренним приказам ФГУ «Дальневосточная дирекция Росстроя» №380 от 28.08.09 и распоряжениям № 501-р от 26.11.209, № 576-р от 28.12.09, изъятию в установленном порядке объекты недвижимого имущества путем выкупа для нужд РФ подлежат 1594 объектов (дома и земельные участки). По сведениям ФГУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ», 633 из них являются самостроем, и 384 объектов уже снесено. Как прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ФГУ Александр ОГНЕВСКИЙ, сводных сведений о числе текущих судебных разбирательств нет, поскольку вопросами расселения каждый заказчик того или иного участка дороги занимается самостоятельно: «На прошлой неделе прошло заседание комиссии по вопросу изъятия земель. Из 1594 объектов недвижимости по 871 органами исполнительной власти вынесены решения о сносе. Для ускорения процесса была создана рабочая группа, ее основная задача - решать вопросы об оценке недвижимости и проведения выкупных процедур».

Эта мера была принята, поскольку домохозяева часто судятся из-за оценочной стоимости сносимого под объекты АТЭС жилья. Или обращаются к уполномоченному по правам человека по Приморскому краю. Или, как последнее средство, создают общественные организации в защиту своих прав, как жители о. Русский. Пока широкую публичную огласку получили только две истории - с расселением жителей поселка Аякс на о.Русский и обращение жителей домов 16 и 16а по ул. Фастовской (строительство театра оперы и балета). История с расселением людей при строительстве дороги в бухте Назимова в анналы не вошла, хотя (по неофициальным сведениям) двоих домохозяев, не успевших зарегистрировать свои права собственности на жилье, просто выселили в никуда. На факт ненадлежащего действия даже поругался полпред президента Виктор ИШАЕВ, но продолжения ситуация не нашла.

По словам Евгения ЛЫЧЁВА, члена правления Приморского регионального отделения «Российского общества оценщиков», спорные вопросы в оценке имущества можно рассмотреть и без суда, но теоретически:

- Собственник часто предвзято относится к стоимости оценки имущества, занижая или завышая его цену, в зависимости от преследуемых целей. Позиция государственного заказчика оценки - оценивать только документально оформленные объекты недвижимости и земельные участки. Например, такая ситуация - в собственности находится 6 соток земли, а фактически человек использует 18. Или построил себе на участке баню, а постройку не оформил. Зачем? Ходить, тратиться на оформления, потом платить налоги... Русская традиция все откладывать на последний момент. Но как только было принято постановление о выкупе земель, люди бросились оформляться. Деньги заплатили. То есть стали предпринимать шаги после, а не до постановления. И на сегодня мы имеем следующую картину: твердая позиция госсзаказчиков принимать во внимание только собственность, оформленную «до», с одной стороны, и претензии к оценщикам от домохозяев - с другой.