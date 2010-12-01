Грузы повезут судами ледового класса

Доставка грузов на остров Русский в период зимней навигации обсуждалась на совещании рабочей группы по организации управления транспортировки грузов для объектов саммита АТЭС-2012.

Решено, что к работе будут допускаться только суда, имеющие соответствующий ледовый класс, а организациям, работающим в этой сфере, рекомендовано заключить договоры на работу по сколке льда у причалов и ледокольную проводку судов. Руководство морского порта Владивосток разработало комплекс мероприятий, которые позволят не снижать динамику перевозок в зимних условиях.

Некоторые меры уже приняты. С 15 ноября запрещено плавание на акватории порта судам, зарегистрированным в ГИМСе, запрещён выход из порта на промысел маломерным рыболовным судам, не поднадзорным Российскому морскому регистру судоходства. Организовано непрерывное наблюдение за судоходной ледовой обстановкой в районе острова Русский и пролива Босфор Восточный.

Обеспечение ритмичности доставки грузов, недопущение аварийных ситуаций на рейде и у причалов порта, безопасность мореплавания позволят сохранить высокие темпы работ на стройках саммита АТЭС-2012.

Ежедневно для строек саммита АТЭС на остров Русский перевозятся тысячи тонн стройматериалов. С начала года было доставлено более 1,9 миллиона тонн различных грузов. На острове эксплуатируются 2 грузовых причала - на мысе Поспелова и в бухте Житкова. Сейчас на Русском ведётся строительство корпусов Дальневосточного федерального университета, Приморского океанариума, домов для жителей острова, дорог, объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры.