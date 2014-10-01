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Тарифы на транспортировку нефти по ВСТО планируется проиндексировать на 7,5%
"Трансфнеть" считает, что все тарифы в перспективе должны стать равноприбыльными
Услуги "Транснефти" на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам планируется проиндексировать в январе 2015 года с учетом ожидаемого уровня инфляции, говорится в сообщении компании.
Рост тарифов будет дифференцирован в зависимости от маршрута - в восточном направлении (нефтепроводы ВСТО и ВСТО-II) он должен вырасти на 7,5%, на западном - только на 6,75%.
Более высокие темпы увеличения тарифов на прокачку нефти по ВСТО и ВСТО-II в 2015 году связаны с необходимостью поэтапной отмены к 2025 году перекрестного субсидирования восточного направления транспортировки нефти за счет западного, говорится в сообщении компании.
По словам официального представителя "Транснефти" Игоря ДЕМИНА, приведенным в сообщении, сегодня ситуация складывается таким образом, что некоторые компании получают преимущество при прокачке в восточном направлении, то есть фактически они экспортируют нефть частично за счет тех, кто поставляет ее на Запад.
"От этой схемы мы хотим избавиться. Когда-то введенная дотация на сегодня полностью исчерпала себя и больше не нужна. Все тарифы должны стать равноприбыльными", - подчеркнул Игорь Демин.
Ранее льготы в виде пониженного маршрута были введены для стимулирования добычи в Восточной Сибири. Кроме того, экспортная цена нефти сорта ВСТО за вычетом налогов и транспортного тарифа на $35-40 выше, чем у сортов, поставляемых на Запад, поэтому поставки сырья в восточном направлении будут только увеличиваться.
Ожидается, что по итогам 2014 года объемы поставки в конечную точку ВСТО-II - спецморнефтепорт "Козьмино" (Приморский край) - составят почти 24,5 млн тонн.
К 2020 году мощность магистрали ВСТО-II, расширением которой занимается ООО "Транснефть - Дальний Восток" (дочерняя компания АК "Транснефть"), достигнет 50 млн тонн в год.
По словам Игоря Демина, дифференциация тарифов должна оптимизировать грузопотоки. Кроме того, тарифы остаются главным источником финансирования новых проектов компании и реконструкции действующих.
Нефтепровод ВСТО предназначен для транспортировки нефти на Дальний Восток и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Планируемая пропускная способность ВСТО - 80 млн тонн нефти в год. Протяженность трассы свыше 4,7 тыс. километров, конечный пункт находится в специализированном морском нефтеналивном порту в бухте Козьмино в Приморском крае.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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