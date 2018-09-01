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Чиновники обещают снизить цены на горбушу
Только вот конечную цену в рознице Приморья все равно формирует торговля
Росрыболовство планирует организовать специальную площадку для рыбаков и ритейла для прямых закупок красной рыбы на Дальнем Востоке, вылов которых в этом году может приблизиться к рекорду.
«Считаем, что у рыбопромышленников и сетей есть возможность найти компромисс и активизировать поставки. Площадкой для переговоров готово выступить Росрыболовство. Более того, мы организуем специальную масштабную закупочную сессию на выставке рыбной индустрии 13-15 сентября в Санкт-Петербурге для рыбаков и всех федеральных и региональных розничных сетей», - сказал Илья ШЕСТАКОВ.
Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, ведомство готово предоставить ритейлерам данные о производителях, объемах производства, а также помочь с организацией хранения, чтобы сети смогли закупить у рыбаков продукцию без посредников и заключить при необходимости долгосрочные контракты.
На Дальнем Востоке вылов тихоокеанских лососей (в основном горбуши) превысил 530 тыс. тонн, в том числе на Камчатке улов составил рекордные 450 тыс. тонн. При этом рыбопромышленники отмечают слабый спрос со стороны торговых операторов, хотя отпускная цена достигла минимума и находится на пороге себестоимости - 80-90 рублей за килограмм горбуши на Дальнем Востоке, сообщило Росрыболовство.
По данным ведомства, в организации прямых закупок горбуши и других видов лососевых видов рыб готова участвовать Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров).
Для организации ритмичных поставок рыбной продукции в регионы потребления РЖД и перевозчики готовы организовать дополнительные маршруты ускоренных поездов, оптово-распределительные центры также проявили готовность к сотрудничеству. По информации, озвученной на совещании, свежие уловы уже поступают в центральные регионы России, в том числе в Москву.
По данным на 28 августа, вылов лососей составил 538 тыс. тонн, что на 88% больше, чем на аналогичную дату 2016 года (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами).
В 2017 году в России было выловлено 353 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в 2016 году - 432 тыс. тонн, в 2015 году - 375 тыс. тонн.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток
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