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"Независимая нефтегазовая компания" может построить танкеры на судоверфи "Звезда"
Потребность может составить до 10 единиц
«Независимая нефтегазовая компания» (ННК) планирует заказать до 10 танкеров на строящейся в Приморье судоверфи «Звезда».
«Проведены переговоры, в стадии подготовки к заказу танкеров на "Звезде". На сегодняшний день мы видим, что потребность может быть до 10 единиц. Все будет зависеть от геологоразведки на Пайяхской группе месторождений, год-два она покажет. Для того чтобы начать проект, надо минимум три танкера", - рассказал президент компании Эдуард ХУДАЙНАТОВ.
Во время посещения первой очереди строящейся верфи президент России Владимир ПУТИН заявил о необходимости уделять особое внимание организации работ по возведению судостроительного комплекса.
«Обеспечиваем необходимое финансирование, оно будет публичным. Это металлоемкий проект. Нужно будет уделить особое внимание тому, что и как делается, организации работы», - уточнил глава государства.
Досье «Золотой Рог»: Судостроительный комплекс «Звезда» строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo). В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта» (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму «Современные технологии судостроения», созданному Газпромбанком и «Роснефтью».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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