Уже в июле на Дальнем Востоке заработает Центр поддержки китайских инвесторов

В Минвостокразвития считают, что это поможет увеличить поток инвестиций из Поднебесной

Центр поддержки китайских инвесторов будет создан в июле текущего года. С российской стороны учредителем Центра станет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта, со стороны КНР - Ассоциация китайских предприятий, работающих за рубежом, сообщил глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Совместно с Государственным комитетом по развитию и реформе Китая мы (Минвостокразвития) согласовали создание Центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке. По сути, это единое «окно» для работы с китайским бизнесом», - рассказал глава Минвостокразвития губернатору провинции Хэйлунцзян Лу ХАО.

В свою очередь китайский чиновник пояснил, что в ближайшее время в Минвостокразвития будет предоставлен список китайских компаний-инвесторов, готовых к участию в бизнес-мероприятиях.

«Мы готовы привлечь предпринимателей и организовать рабочие поездки госпредприятий Китая на Дальний Восток», - пояснил г-н Лу Хао.

Досье «Золотого Рога»: Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В работе ПМЭФ-2017 принимают участие около 12 тыс. участников. На 2 июня запланировано участие президента Владимира ПУТИНА в пленарном заседании форума, на котором также выступят премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, федеральный канцлер Австрии Кристиан КЕРН и президент Молдавии Игорь ДОДОН. Кроме того, Владимир Путин примет участие в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия-США» и проведет переговоры с федеральным канцлером Австрии и генеральным секретарем ООН Антонио ГУТЕРРЕШЕМ. Глава государства также встретится с руководителями крупнейших иностранных компаний, в ходе дискуссии с которыми будут обсуждаться инвестиционный климат и бизнес-потенциал России. Среди участников форума также топ-менеджеры «Роснефти», «Газпрома», «Российских железных дорог», «Объединенной судостроительной корпорации», «РусГидро», «РусАла», «Ростелекома», МТС, ВТБ, Внешэкономбанка, Сбербанка. Деловая программа форума охватывает более 100 мероприятий с участием 500 спикеров.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

Фото из фотобанка ПМЭФ