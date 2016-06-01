В Якутии будут выделять 2,5 гектара в довесок к "дальневосточному гектару"

Глава республики Егор Борисов отметил, что территория Якутии большая, и земли должно хватить всем желающим

Республика Саха (Якутия) будет выделять по 2,5 гектара земли в дополнение к «дальневосточному гектару» для реализации проектов с участием жителей республики, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Егор БОРИСОВ. Жители Приморья с момента вступления с 1 июня в силу закона о "дальневосточном гектаре" подали 11 заявок на предоставление таких земельных участков в Ханкайском районе, земли они планируют использовать для разведения пчел и выпаса скота. Об этом сообщили сегодня корр. ТАСС в отделении градостроительства Ханкайского района.

В апреле Госдума приняла закон, согласно которому россияне смогут один раз безвозмездно получить одингектар земли на Дальнем Востоке: в Якутии, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Закон вступил в силу 1 июня.

«Для того, чтобы поддержать наших якутян, чтобы поддержать развитие сельского хозяйства, предусматриваем еще дополнительно своим решением 2,5 гектара. Тому, кто желает именно с участием якутян реализовать этот проект. То есть один гектар плюс 2,5 якутских гектара - итого 3,5 гектара может человек получить на земле для развития своего хозяйства», - сказал Егор Борисов.

Глава республики отметил, что территория Якутии большая, и земли должно хватить всем желающим.

В основном земли могут использоваться для ведения сельского хозяйства. Традиционными для Якутии является выращивание овощных культур, картофеля, кормовое производство.

Досье «Золотого Рога»: Первый этап предоставления «дальневосточных гектаров» начался с 1 июня 2016 года. Их будут выдавать в пределах отдельных муниципальных образований, которые выбраны властями субъектов ДФО. С 1 октября 2016 года закон будет действовать на всей территории ДФО только для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» станет доступным всем гражданам РФ.

Пилотными муниципальными образованиями стали: Ханкайский район (Приморский край), Амурский район (Хабаровский край), Октябрьский район (Еврейская автономная область), Архаринский район (Амурская область), Нерюнгринский район (Якутия), Ольский район (Магаданская область), Усть-Большерецкий район (Камчатский край), Тымовский район (Сахалинская область), Анадырский район (Чукотский автономный округ).

Жители Приморья с момента вступления с 1 июня в силу закона о «дальневосточном гектаре» подали 11 заявок на предоставление таких земельных участков в Ханкайском районе, земли они планируют использовать для разведения пчел и выпаса скота, сообщили ТАСС в отделении градостроительства Ханкайского района.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог».