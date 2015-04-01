На Дальнем Востоке сокращают 358 таможенников

И это при том, что работы у таможенных органов на Дальнем Востоке только прибавляется

В соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 18 марта 2015 года, с 30 июня на Дальнем Востоке будут сокращены 358 таможенников: 122 сотрудника, 188 федеральных государственных гражданских служащих и 48 работников.

"Учитывая сохраняющуюся сеть таможенных постов, предстоящее сокращение штатной численности таможенных органов не приведет к снижению качества и скорости работы таможенных органов", - отмечают в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ).

На начало 2015 года штатная численность дальневосточных таможенников составляла 4 тыс. 910 человек.

"На мой взгляд, это не так уж и много. Во-первых, работу на Дальнем Востоке усложняют удаленные расстояния, - пояснял "Золотому Рогу" начальник ДВТУ Сергей ПАШКО. - Даже говоря об аппарате управления, можно говорить, что любая командировка длится достаточно долго, в отличие от западных регионов, где таможенные посты расположены довольно компактно. Иногда целую неделю, в зависимости от территории. Плюс это серьезные расходы на перелеты. Во-вторых, Дальний Восток сегодня находится на пороге серьезных перемен. Уже озвученные проекты, которые предполагается реализовать в ближайшее время, потребуют дополнительных усилий со стороны всех сопутствующих ведомств. Это и проект "свободного порта Владивосток", задачу которого поставил президент Владимир ПУТИН, и территории опережающего развития (ТОР), международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2" и т.д. А ведь есть еще и эксперимент по взаимному признанию результатов таможенного контроля России и КНР. Все это говорит о том, что работы у таможенных органов на Дальнем Востоке будет предостаточно".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток