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На Дальнем Востоке сокращают 358 таможенников
И это при том, что работы у таможенных органов на Дальнем Востоке только прибавляется
В соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 18 марта 2015 года, с 30 июня на Дальнем Востоке будут сокращены 358 таможенников: 122 сотрудника, 188 федеральных государственных гражданских служащих и 48 работников.
"Учитывая сохраняющуюся сеть таможенных постов, предстоящее сокращение штатной численности таможенных органов не приведет к снижению качества и скорости работы таможенных органов", - отмечают в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ).
На начало 2015 года штатная численность дальневосточных таможенников составляла 4 тыс. 910 человек.
"На мой взгляд, это не так уж и много. Во-первых, работу на Дальнем Востоке усложняют удаленные расстояния, - пояснял "Золотому Рогу" начальник ДВТУ Сергей ПАШКО. - Даже говоря об аппарате управления, можно говорить, что любая командировка длится достаточно долго, в отличие от западных регионов, где таможенные посты расположены довольно компактно. Иногда целую неделю, в зависимости от территории. Плюс это серьезные расходы на перелеты. Во-вторых, Дальний Восток сегодня находится на пороге серьезных перемен. Уже озвученные проекты, которые предполагается реализовать в ближайшее время, потребуют дополнительных усилий со стороны всех сопутствующих ведомств. Это и проект "свободного порта Владивосток", задачу которого поставил президент Владимир ПУТИН, и территории опережающего развития (ТОР), международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2" и т.д. А ведь есть еще и эксперимент по взаимному признанию результатов таможенного контроля России и КНР. Все это говорит о том, что работы у таможенных органов на Дальнем Востоке будет предостаточно".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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