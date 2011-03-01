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Рынок свинины вырастет за счет Китая и России
Аналитики европейского мясного рынка прогнозируют сокращение производства свинины в ЕС во второй половине 2011года и в течение всего 2012 года. Согласно прогнозам, объемы производства в 2011 году могут вырасти в Германии и Польше, что сможет повлиять на образование цен. Также на производство свинины могут повлиять законодательные изменения условий содержания свиней в странах ЕС, а также изменения цен на корма.
Производство свинины в ЕС согласно прогнозам будет сокращаться, однако это не повлияет на мировые показатели, которые, как ожидается, должны вырасти в 2011 году. По мнению экспертов, следует ожидать увеличения веса животных, что и приведет к увеличению объемов рынка свинины.
По прогнозам, Китай может увеличить производство свинины на 3%, до 51,5 млн тонн. В ЕС за 2011 год ожидается снижение на 1% - с 22,25 млн тонн до 22 120 тыс. тонн. Рост мирового производства возможен за счет США, России и Бразилии. Производство в этих странах может вырасти от 2% до 3%.
Эксперты считают, что рост потребительского спроса в Китае в значительной степени будет удовлетворяться за счет увеличения собственного производства. Однако серьезные сложности возникнут из-за нехватки зерна для корма. Следует также отметить, что Китай уже сейчас принимает шаги для открытия своих рынков для импортных поставок как зерновых культур, так и мясной продукции. Аналитики полагают, что если Китай предпримет шаги по применению ГМО для сельскохозяйственных культур, то сможет увеличить производство кормов.
Увеличение производства свинины в Бразилии может столкнуться со сложностями при сбыте продукции, так как многие мировые рынки закрыты для поставок бразильской свинины. В России рост производства прогнозируется на уровне роста спроса. Канада может сократить производство свинины, но импорт при этом останется на прежнем уровне. Сокращение в этой стране прогнозируется во второй половине 2011 года. В долгосрочной перспективе эксперты также прогнозируют сокращение производства в 2012 и 2013 годах. В США прогнозируется увеличение объемов мясного рынка отчасти за счет роста экспорта. На цену будут влиять колебания валютных курсов и падение курса доллара США и японской иены. Спрос в ЕС сокращается из-за изменений в экономике. Из-за этих изменений спрос на птицу может вырасти по всему миру. Если в некоторых странах снова повторятся неудачи с урожаем, то цены на корма опять пойдут вверх, что также отразится на производстве свинины.
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