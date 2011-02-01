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Тигрица Путина попала в объектив
Ученые дальневосточного заповедника «Уссурийский» получили новые фотографии тигрицы Серьги, помеченной спутниковым ошейником лично председателем правительства РФ Владимиром Путиным в 2008 году.
В объектив попали и трое ее тигрят в Институте проблем экологии и эволюции имени А.Н. СЕВЕРЦОВА (ИПЭЭ) РАН. «На фотографиях от 17 января 2011 года тигрицу сопровождают тигрята в возрасте примерно 3-4 месяцев», - говорят ученые.
Как отмечают ученые, большую часть осеннего периода 2010 года Серьга держалась к югу от заповедника «Уссурийский», что было связано, вероятно, с наличием у нее там выводкового логова.
Серьга в 2008 году уже приносила тигрят (два самца и одна самка), при этом один из ее тигрят (Боксер) был снабжен спутниковым ошейником 26 октября 2009 года незадолго перед расселением с материнского участка обитания.
В августе 2008 года в ходе визита Путина в Уссурийский заповедник была поймана тигрица. После того как на хищницу надели спутниковый ошейник, ее отпустили. Ученые решили дать ей имя Серьга: дело в том, что шприц со снотворным попал в нее таким образом, что на фотографии потом выглядел как сережка в ухе.
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