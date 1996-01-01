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И красота вернется
- Люблю жить прошлым и не люблю настоящим", - говорит наш выдающийся современник - историк моды, театральный художник, декоратор Александр ВАСИЛЬЕВ. Ему, ценителю всего подлинного и прекрасного, уютнее там - в ХIХ - начале ХХ веков, где правила бал красота человеческих отношений. Честь, достоинство, верность Отечеству были нормой бытия. Этим была пропитана атмосфера одного из лучших периодов великой России. Это витало в воздухе и материализовывалось на физическом уровне.
После 1917 г. "Красоту отправили в изгнание". Так назвал свою самую популярную книгу Александр Васильев. В ней рассказывается о том, как жил цвет российской эмиграции. За границей, в изгнании. Сегодня потомки лучших фамилий приезжают на Родину - пора возвращаться и Красоте.
23 декабря под патронажем Александра Васильева в Приморье состоится благотворительный бал.
- Вальс, элегантное танго, полька. Будем танцевать, на балах ведь танцуют и приятно общаются, - говорит знаток этикета Васильев.
Также в программе бала благотворительный аукцион, где в качестве лотов будут выставлены картины приморских художников Сергея ЧЕРКАСОВА, Евгения и Оксаны ОСИПОВЫХ. Одежда от-кутюр - от модных магазинов Владивостока - также будет выставлена на торги. Высокая мода - для символа будущего 2006 г. Собаки, точнее - Собачек.
- Все секреты открывать не будем, - говорит супруга губернатора ПРИМОРЬЯ Лариса БЕЛОБРОВА, одна из главных организаторов благотворительного мероприятия. - Скажу только, что этот бал является продолжением творческих контактов, которые завязались на международном кинофестивале "Меридианы Тихого". Потом были "Шесть вечеров" - лекции об истории моды, фотовыставка "Красота в изгнании" и теперь вот бал. Он абсолютно благотворительный, не имеет никаких коммерческих целей. Все полученные деньги пойдут на покупку оборудования для роддомов Приморья. Это важно: часто именно от аппаратов зависит жизнь нового человека. Будут на балу и почетные гости. Все они профессионалы своего дела, каждый из них внес большой вклад в развитие той отрасли, в которой работал или работает. Именно эти люди составляют гордость Приморья. Все, кто будет на балу, смогут с ними поговорить...".
Итак, благотворительный бал под патронажем Александра Васильева состоится 23 декабря в Доме переговоров. По вопросу приобретения пригласительных обращайтесь по телефону (4232) 494-494 в артгалерею "Портмэй". Но билет - это еще не все. Дамам необходим вечерний наряд, джентльменам - смокинг, в крайнем случае - черный костюм с бабочкой. Постараемся, чтобы все было на высшем уровне. В начале ХХ века красота духовная выплескивалась в любимое время Александра Васильева, может быть, в начале века ХХI получится наоборот - и Красота вернется.
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