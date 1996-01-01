Тонкие принципы

К Новому году я буду выглядеть как звезда мирового кино. Я и в будни-то неотразима, а уж к праздникам просто обязана сразить красотой все человечество, не разбирая пола и возраста.

Такой гимн собственному великолепию я пропеваю каждый год накануне рождественских каникул и точно знаю, что не одинока в этом занятии. Уверена, стройный женскоголосый хор в эти дни присоединяется к моей мелодии, и правильно делает.

Только методы достижения совершенства у всех разные. Опросив знакомых и исследовав женские интернет-форумы, я пришла к выводу, что мои соотечественницы готовы к радикальным мерам по уменьшению талии и прочих проблемных мест и часто не только принимают сомнительные препараты, но и перестают есть вообще, предполагая, что таким образом быстрее влезут в желанный 42-й размер одежды. При этом девушки искренне гордятся собственной силой воли и ждут от окружающих восторга от своей целеустремленностью. Многие даже не предполагают, что за подобное поведение (отказ от пищи, ограничение съедаемого ниже всех мыслимых пределов, истязание организма мочегонными чаями и прочее) им следует объявить строгое порицание с обязательством немедленно прекратить похудение таким неконструктивным способом.

Незнание принципов рационального питания приводит к истощению, нервным срывам, неизвестно откуда взявшимся недомоганиям и другим последствиям, столь же неприятным, как и перечисленные. Есть нужно обязательно, но при этом еще и следить за тем, что именно и с какой периодичностью отправляется к вам в рот.

Многочисленные исследования, проведенные в Клинике лечебного питания ГУ НИИ питания РАМН, подтвердили, что отличных результатов в плане общего оздоровления организма и снижения веса можно достичь, соблюдая следующие принципы.

Дробный частый прием пищи

Весь дневной рацион следует разделить на пять-шесть приемов пищи. При этом порции будут небольшими, а перерывы между едой - меньше. Редкая и обильная еда - прямой путь к тому, чтобы забыть, где у вас талия, зато накрепко запомнить, как выглядит целлюлит.

Больше качественного белка

Большинство из нас недополучает белок в процессе ежедневного питания. Соглашусь, трудно есть рыбу, морепродукты и творог три-четыре раза в день, особенно если вы ведете активный образ жизни или проводите много времени на рабочем месте, не имея возможности отрываться от трудовой деятельности каждые два-три часа. В качестве выхода из ситуации можно использовать питательные смеси серии ShapeWorks, выпускаемые компанией "Гербалайф". К ним относится питательный коктейль "Формула 1", мультивитаминная добавка "Формула 2" и протеиновая смесь "Формула 3".

Используя эту простую (как раз-два-три) систему контроля веса в качестве компонента сбалансированного питания, можно легко контролировать поступление белка в организм и учитывать полученные калории. Причем принимать этот продукт можно по двум схемам, одна из которых помогает снизить вес, а другая - поддержать его на желаемом уровне или просто питаться сбалансированно.

Движение

Можно, конечно, просто сидеть на диване и ждать, когда первые два принципа принесут свои плоды. Они принесут, но могут немного задержаться и не успеть к праздникам. Поэтому я советую встать и хотя бы прогуляться перед сном, а лучше - включить любимую музыку и подвигаться в свое удовольствие, уделив этому приятному занятию около часа. Таким образом вы не просто ускорите обмен веществ, но и повысите настроение.

Я точно знаю, что к Новому Году я буду выглядеть как звезда мирового кино. Потому что я люблю свое тело и не стану истязать его голодом. Лучше я выпью пару бокалов воздушного коктейля в перерывах между написанием статей (на коктейль у меня уйдет меньше времени, чем у коллеги, регулярно бегающей курить на крыльцо) и перестану пользоваться редакционным лифтом. Моя внешность - дело тонких принципов, и мне легко их соблюдать. Уверена, вам это тоже не составит больших трудов, а результат будет радовать вас каждый день, а в праздники - особенно.

Екатерина МИШИНА, www.herbalife.ru