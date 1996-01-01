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"Синергия" попала в десятку
В сентябре 2005 г. группа компаний "Синергия" приобрела контрольный пакет акций ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" (ХЛВЗ). На прошлой неделе в Хабаровске состоялось собрание акционеров предприятия, созванное по инициативе "Синергии".
Повестка дня включала в себя шесть пунктов. Важнейшими из них стали выборы нового состава совета директоров, внесение изменений и дополнений в устав общества, а также увеличение уставного капитала ОАО.
Одним из главных итогов собрания стало избрание нового состава совета директоров, где из семи мест шесть досталось представителям "Синергии".
Было поддержано и предложение об увеличении уставного капитала ОАО ЛВЗ "Хабаровский" с 961 750 руб. до 50 011 000 руб. средств нераспределенной прибыли предприятия. Тем самым акционеры выполнили новые требования российского законодательства, предусматривающие, что с 1 января 2006 г. уставный капитал предприятий-производителей крепкого алкоголя должен быть не менее 50 млн руб. Буквально на следующий день состоялось собрание нового совета директоров ХЛВЗ, на котором председателем совета был избран Дмитрий ЕРОХИН - генеральный директор ОАО "Уссурийский бальзам", также входящего в состав "Синергии".
Игра по-крупному
По мнению специалистов, сделка по покупке хабаровского ЛВЗ стала важным звеном в бизнес-стратегии холдинга, нацеленного на завоевание значительной доли алкогольного рынка страны. До недавнего времени в структуре группы уже было три крупных завода, являющихся региональными лидерами по производству крепкого алкоголя. Расположенные в Архангельске, Перми и Уссурийске ликерово-водочные заводы "Синергии" позволили расширить географию продаж и превратиться в мощного игрока на российском алкогольном рынке. С приобретением хабаровского ЛВЗ "Синергия" еще больше укрепила свой статус как компания федерального уровня и прочно обосновалась в "премьер-лиге" десяти крупнейших производителей русского алкоголя. Ожидается, что по итогам года производство крепкого алкоголя на предприятиях холдинга превысит 3 млн дал. Качественным показателем энергичного роста "Синергии" стало производство новых федеральных брендов в различных ценовых категориях.
Старое и новое
Сегодня Хабаровский ЛВЗ выпускает три четверти всей крепкой алкогольной продукции Хабаровского края и "держит" почти половину всего алкогольного рынка региона. Эти показатели завод не снижает, несмотря на жесткую конкуренцию с завозной продукцией российского и зарубежного производства. Однако изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 января 2006 г., сделают конкуренцию еще более острой, поскольку в регионы может хлынуть дешевая и некачественная продукция из южных республик России.
- Чтобы завод смог выстоять в этой конкуренции и увеличивать объемы продаж, необходимо осваивать новые бренды, - говорит председатель совета директоров предприятия Дмитрий Ерохин. - В ближайшее время на ЛВЗ "Хабаровский" начнется выпуск водки "Государев заказ", которая неплохо себя зарекомендовала по предварительным итогам производства на других заводах "Синергии", а также производство новой водки класса "премиум" "Русский лед". В то же время завод не собирается отказываться от выпуска существующих брендов - они продаются очень хорошо и привычны для потребителя.
Инвестиции и модернизация
По оценке специалистов "Синергии", ЛВЗ "Хабаровский" имеет достаточно высокий технологический уровень - здесь применяется технология "серебряной фильтрации" водки, а также внедрена система менеджмента качества ИСО 9001, соответствующая высоким международным стандартам. Однако заводу необходимо собственное спиртохранилище, что позволит всегда иметь запас "стратегического сырья". "Синергия" намерена в ближайшее время выделить $500 тыс. на строительство этого объекта.
Следующий пункт инвестиционной программы - модернизация сувенирного цеха, где будет выпускаться продукция в новой оригинальной упаковке. Предстоит также увеличить емкостное хозяйство, число холодильных установок.
Кадры решают все
По словам председателя правления ОАО "Синергия" Александра Мечетина, "структура численности Хабаровского ЛВЗ вполне соответствует объемам производства предприятия, и ни о каких сокращениях речь не идет. На заводе сложился работоспособный и профессиональный коллектив, способный выполнять любые производственные задачи". Задача "Синергии" - оптимизировать деятельность завода в рамках общей производственной и сбытовой стратегии холдинга.
ДосьеГруппа компаний "Синергия" была создана в 1999 г. в Находке. Ее первыми шагами стало приобретение предприятий агропромышленного комплекса на территории Приморского края. В дальнейшем "Синергия" расширяла свою сферу влияния, приобретая пакеты акций ряда предприятий в разных регионах страны. Основная деятельность - производство алкогольных и безалкогольных напитков и продуктов питания. Сегодня в группу компаний "Синергия" входит свыше 10 бизнес-единиц, среди которых - четыре предприятия, выпускающих алкогольную продукцию. На Дальнем Востоке продукция "Синергии" представлена алкогольными брендами "Уссурийский бальзам" и ЛВЗ "Хабаровский", а также торговой маркой "Родимая сторонка", под которой выпускаются продукты питания.
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