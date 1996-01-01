Остров стабильности в океане финансовых невзгод

22 декабря Пенсионный фонд России отмечает день рождения. Он был создан 15 лет назад, и за эти годы приумножил свой капитал, обеспечил в основном своевременную выплату пенсий. Темпы роста пенсии устойчиво опережают уровень инфляции в стране, и россияне часто говорят: "Пенсия - остров стабильности в море инфляции". Нередко мы наблюдаем, что безработные дети и внуки живут за счет бабушек.

Жизнь наша меняется стремительно, и в ответ идет реформирование пенсионной системы. Создан Информационный центр персонифицированного учета, который обеспечивает оперативное взаимодействие со всеми территориальными отделениями ПФР по каналам телефонной и спутниковой связи.

Для того чтобы Приморское отделение ПФР успешно вписалось в современную информационную систему страны, во Владивостоке на ул. Фонтанной было построено здание единого методического и организационного центра Единой пенсионной службы Приморского края. Его называют "интеллектуальное здание", как и многие офисы серьезных корпораций. Одно из них - Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге, который лично принимал президент России. В здании ПФР расположился центральный сервер корпоративной сети связи Единой пенсионной службы Приморья, где аккумулирована конфиденциальная информация о застрахованных лицах в системе обязательного пенсионного страхования, а это 1,8 млн человек. Символично, что в тот день, когда был заложен его первый камень, во Владивосток были привезены святые мощи апостола Андрея Первозванного, благоволящего всем людям города у моря.

Ныне управляющим Отделением Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю - руководителем Единой пенсионной службы Приморья является Александр МАСЛОВЕЦ. Приморское отделение ПФР занимает лидирующие позиции по актуальным направлениям социальных преобразований. Успешно идет работа по внедрению передовых информационных технологий. Совместно с Законодательным собранием просчитывается, как достичь цели - довести средний размер пенсии до прожиточного минимума, который сейчас в крае составляет 2 949 руб. для пенсионеров. Особое внимание уделяется северным районам. Создан регистр федеральных льготников, а это означает, что более 160 тыс. приморцев стали получателями государственной социальной помощи.

В сложные и экономически нестабильные времена многие предприятия реформировались и ликвидировались. Их работники остались в неведении - были ли какие-то перечисления в пенсионный фонд, что ждет их в старости? Согласно Закону, каждый человек имеет право получить информацию о содержании своего лицевого счета в органах Пенсионного фонда. Для этого необходимо, имея при себе паспорт и страховое свидетельство, обратиться в управление фонда по месту жительства. Чтобы побудить приморцев серьезно отнестись к своему будущему, летом была проведена широко разрекламированная акция "Рассчитай свою пенсию". Более 40 тыс. человек навели порядок в своих счетах, и это помогло им рассчитать будущую пенсию.

Они воочию убедились, что начисленный страховой взнос - это еще необязательно перечисленный. Из-за недобросовестных работодателей многие люди недополучат к своему пенсионному капиталу значительные денежные суммы - от 400 до 25 тыс. руб. Больше всех потеряют работники горнодобывающей отрасли, учреждений социальной сферы, некоторых крупных заводов края, предприятий транспорта, машиностроения, жилищно- коммунального хозяйства, рыбной промышленности края. Их интересы Единая пенсионная служба помогает защитить в судебном порядке. И таких судебных слушаний против работодателей, не уплативших страховые взносы в Пенсионный фонд, было проведено 2 424 на сумму 853,6 млн руб.

Сейчас Приморское отделение ПФР проводит новую акцию "Узнай свой стаж", которая продлится до конца февраля.

Велик круг забот Пенсионного фонда. Здесь и санаторно-курортное лечение инвалидов, создание дневных стационаров для пенсионеров. 26 домов- интернатов для престарелых и инвалидов находятся в Приморье, и многие из них нуждаются в капитальном ремонте. Недавно была отремонтирована столовая интерната в Раздольном, на что было выделено 7,3 млн руб. Для здоровых людей слово "столовая" ни о чем не говорит, а для обитателей интерната - это центр жизни.

Здесь не только едят, но и каждый день встречаются, дружат и поддерживают в трудную минуту. Встречая сотрудников ПФР, инвалиды вместе с сотрудниками интерната дали концерт - пели, танцевали, вручали "хлеб-соль" и приговаривали: "Пенсионный фонд - самый лучший Дед Мороз!"