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Комплексная выгода по одной смарт-карте
Фирменные пластиковые карточки компании "Роснефть-Востокнефтепродукт" решают проблемы качества топлива, экономии средств - и не только.
Отныне, отправляясь по автодорогам Дальнего Востока, водителю не надо брать с собой деньги для дополнительной дозаправки. Имея на руках фирменную смарт-карту ООО "РН-Востокнефтепродукт", ее владелец сможет заправить машину на любой из 43 автозаправочных станций компании, не заплатив при этом наличные деньги. Сегодня все АЗС компании оборудованы современными терминалами для приема пластиковых карт, имеющих уникальный номер владельца и встроенный микропроцессор, в памяти которого записана вся информация, используемая для расчетов.
- Смарт-карта позволяет заправляться на наших АЗС любым нефтепродуктом со скидкой 60 копеек. Водитель может пополнить свой лицевой счет в удобное для него время, без ограничений по суммам и срокам пополнения, - рассказывает директор Приморского филиала ООО "РН-Востокнефтепродукт" Владимир ЗЕМЧЕНКОВ. - В любую минуту можно узнать состояние своего "топливного" счета, а в случае утери остаток денежных средств можно перенести на новую вашу карту.
Эта система имеет преимущества и по обслуживанию корпоративных клиентов. Для юридических лиц новый вид расчета за топливо работает как своеобразная кредитная карта. Она оплачивается фирмой, а распечатку полной информации: где, когда и на какую сумму заправился водитель предприятия, ООО "РН-Востокнефтепродукт" предоставляет клиентам в начале каждого месяца вместе со счет-фактурой на оплату услуг. Работа с пластиковыми карточками делает заправку абсолютно прозрачной и удобной для контроля. Преимущества для грузоперевозчиков и других автотранспортных компаний очевидны - экономия денежных средств.
Немаловажно, что ООО "РН-Востокнефтепродукт" действует в рамках единой политики компании со 100-процентным государственным капиталом - холдинга ОАО "НК "Роснефть". И обладает исключительным правом оптовой, мелкооптовой и розничной реализации нефтепродуктов на рынке региона, производимых на Комсомольском нефтеперерабатывающем комбинате. Завод принадлежит холдингу, так что клиентам гарантируется стабильность поставок, широкий ассортимент и высочайшее качество реализуемых продуктов.
- Поэтому смарт-карта - это своеобразная гарантия качества, поскольку по ней водитель приобретает только наш, фирменный, нефтепродукт, о какой бы марке ни шла речь, - продолжает Владимир Земченков. - Контроль за качеством топлива мы осуществляем очень строго. Цена же на нефтепродукты на АЗС "РН- Востокнефтепродукта" ниже, чем у других компаний, потому, что у нас есть возможность и добычи, и переработки, и сбыта топлива.
Стать обладателем фирменной смарт-карты компании просто. Достаточно заполнить анкету на любой АЗС "РН-Востокнефтепродукта", и, заплатив 300 руб., внести на свой счет деньги. "Официальный" срок службы карты - 5 лет, но на самом деле она может "прожить" все 10. Таким образом, с учетом службы карты, водители получают значительную выгоду при ее приобретении. К тому же АЗС компании располагаются на всех основных магистралях региона и в наиболее крупных городах Дальнего Востока, и в каждом из этих пунктов работает единая система безналичных расчетов по пластиковой карточке - в круглосуточном режиме.
Приморский филиал "РН-Востокнефтепродукт": г.Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 57а, каб. 201.
По всем вопросам обращайтесь в коммерческий отдел по телефону: (4232) 36-28-21 и на АЗС компании.
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