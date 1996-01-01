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VERARDO выбрал "Милленниум"
На прошлой неделе салон элитной мебели "Милленниум" вновь встречал гостей. На этот раз ими стали представители итальянской мебельной фабрики VERARDO - экспорт-менеджер фабрики Андреа ДИАНА и глава российского представительства VERARDO Ренато ПАДОВАНИ.
ДосьеVERARDO S.p.A. - крупный итальянский производитель корпусной мебели для ночной и дневной зон. Годовой оборот компании - 25 млн. евро. Продукция экспортируется в 25 стран мира. Арт-директором компании является известный итальянский дизайнер Эннио АРОЗИО. Эксклюзивный представитель марки на Дальнем Востоке - салон "Милленниум".
Сотрудничество "Милленниума" и VERARDO S.p.A. началось более 5 лет назад. Причем, с новыми коллекциями владивостокцы знакомятся в числе первых: они появляются в нашем городе одновременно с Москвой, опережая остальные регионы. "Нас подкупило в мебели этой марки то, что она не просто комфортна, стильна и функциональна, а действительно позволяет жить в удовольствие, наслаждаясь каждой минутой пребывания в интерьере от VERARDO", - говорит генеральный директор салона Эльвира БЕЛОВА.
"Мы очень серьезно относимся к выбору зарубежных партнеров, -рассказывает Андреа Диана, - но владивостокский салон удовлетворил всем нашим требованиям. Профессионализм дизайнеров - непременное условие компании, поэтому дизайнеры салона ежегодно приезжают к нам на стажировки. В этом же году мы решили провести мастер-классы во Владивостоке, чтобы посмотреть, насколько наши рекомендации воплощаются в жизнь. И нисколько не разочарованы. Мы довольны и экспозицией VERARDO, и тем, что представляет собой "Милленниум" в целом. Это модный и очень прогрессивный салон".
"Пообщавшись с клиентами салона, мы ответили на их вопросы и выслушали пожелания, - добавляет Ренато Падовани. - И были приятно удивлены тем, насколько хорошо они разбираются в современных тенденциях мебельной моды. Нам нравится работать с такими требовательными заказчиками, ведь это стимулирует компанию добиваться новых высот. Кстати, весной, сразу после представления в Милане, в салоне появится новая коллекция VERARDO, выполненная в тике - самом модном на сегодня дереве. Причем экспозицию для "Милленниума" разрабатывает лично Эннио АРОЗИО".
Словом, "Милленниум" вновь подтверждает звание ведущего мебельного салона города. И сегодня он вновь встречает гостей - представителей знаменитой немецкой фабрики ROLF BENZ. Их визит связан с роскошным новогодним подарком салона любимому городу. И это отличный повод заглянуть в "Милленниум".
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