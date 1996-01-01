"Никольск-Уссурийск" переехал на новый завод

16 ноября известный в Уссурийске и далеко за пределами Приморья производитель мясной продукции - компания "Никольск-Уссурийск" отметила новоселье.

За неполные 8 лет существования эта компания, ранее известная под брендами "Ратибор" и "Ратимир", завоевала репутацию стабильного и прогрессивного предприятия, выпускающего качественную мясную продукцию. В этом году "Никольску" присвоено звание "Лидер регионального бизнеса" в номинации "Новые технологии в производстве мясной продукции", в копилке компании более 30 золотых медалей с отечественных и зарубежных выставок.

Единственное неудобство, которое испытывала компания, - это маленькое производственное помещение. При больших объемах производства предприятие давно выросло из своих площадей, поэтому руководство взялось за реконструкцию нового помещения на территории "Рыбозавода Уссурийского", что расположен через дорогу. После 10 месяцев строительных работ это заброшенное здание превратилось в удобное современное предприятие, где условия труда измеряются мировыми стандартами: новые офисы, новые цеха, улучшенные условия труда с соблюдением санитарных норм пищевого предприятия.

Генеральный директор ООО "Никольск-Уссурийск" Сергей ИЩЕНКО поблагодарил свой коллектив за терпение и понимание, с которым они приближали это событие. Вся прибыль предприятия шла на реконструкцию нового завода, поэтому сотрудникам пришлось "затянуть пояса", около полутора лет, вопреки традициям "Никольска", не повышалась зарплата. Но люди понимали, что временные неудобства окупятся сполна, и вскоре именно так и вышло. Новое помещение раза в 4 превышает площадь прежнего производственного цеха, бытовые условия приближены к европейским стандартам.

Забота о коллективе - одно из приоритетных направлений компании. "Оборудование офиса и рабочего места должно быть лучше, чем дома, ведь только тогда работник с радостью идет на работу и даже задерживается. Если работник будет творчески подходить к делу, - считает Сергей Ищенко, - он отработает любую зарплату и любые блага, которые мы создали для него хоть в офисе, хоть на производстве. И за счет этого мы будем обгонять своих конкурентов, и наш кораблик будет плыть впереди".

Именно поэтому в "Никольске" хорошо отлажена социальная программа: постоянно обучают специалистов, отправляя их на учебу по контракту, в зарубежные командировки для обмена опытом. Для своих работников выстроена собственная столовая, где люди ежедневно бесплатно обедают, ежемесячно выдается большой продовольственный паек. Что касается духовного и социального, то тут осуществляется целая программа: имена лучших на Доске почета, на работу и обратно люди доставляются транспортом предприятия. В этом году для сотрудников компании построена база отдыха на морском побережье. Передовикам производства выделяются бесплатно путевки в дома отдыха и санатории. Чувствуя о себе заботу, люди дорожат и работой, и честью компании и торговой марки. Все это возвращается качественной работой предприятию и отличной продукцией - потребителю.

На презентацию нового завода были приглашены многие руководители предприятий города и края, представители администрации, коммерческих структур. Ленточку в честь открытия завода разрезали генеральный директор - Сергей Ищенко и главный технолог производства Анна ПЛЯСУНОВА. Для всех приглашенных были организованы первая в истории завода экскурсия по новым цехам и фуршет. Во время презентации были награждены лучшие работники компании.

Для сотрудников "Никольска" открытие нового завода - это несомненное улучшение условий труда, для города - увеличение налогов (с ростом объема продаж). Для покупателей и клиентов - улучшение качества продукции компании "Никольск". Своим мнением по этому поводу с нами поделилась Елена ТЮНИНА, заместитель генерального директора по маркетингу ООО "Никольск":

"Даже у хорошей хозяйки борщ получается один раз вкусный, другой - очень вкусный, так и у нас колбаса бывает то вкусная, то очень вкусная. Так вот теперь, с запуском нового завода и соблюдением всех технологий, условий труда и санитарных норм, качество нашей колбасы и других изделий станет всегда стабильно высоким".