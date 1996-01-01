"Союз-Виктан" завоевывает регионы

Один из крупнейших игроков российского алкогольного рынка - международная компания "Союз-Виктан" заявила о начале работы новой системы дистрибьюции. Теперь отделы продаж компании вынесены в регионы, что, по мнению руководителей компании, позволит отладить связь между производителем и конечным потребителем, а также увеличит уровень продаж в регионах.

Дальневосточный региональный центр компании "Союз-Виктан" будет открыт во Владивостоке. Кроме этого, уже в январе 2006 г. здесь планируется открыть региональный логистический центр - в условиях жесткой конкуренции нельзя допустить, чтобы продукция, даже на короткое время, исчезала с полок магазинов. В первых числах нового года также будут созданы мобильные команды, которые будут заниматься продвижением продукции компании "Союз-Виктан" в регионе. Благодаря нововведениям компания планирует уже в 2006 г. продать на территории Дальнего Востока около 1 млн дал своей продукции, что составит 13% от общего объема продаж компании.

Основную ставку компания "Союз-Виктан" планирует сделать на двух основных брендах - "SV" и "Меdoff". Причем, если бренд "SV" за полтора года присутствия компании на приморском рынке уже стал хорошо известен потребителю (в октябре 2005 г. было продано 5,5 тыс. дал против 700 дал в январе), то основные мероприятия по продвижению бренда "Medoff" еще впереди. В 2006 г. компания планирует потратить на гранд-маркетинг этого бренда в России 15,5 млн. руб.

Бренд "Меdoff" продвигается на рынок как продукция класса премиум. Кстати, аналитики алкогольного рынка за последние несколько лет отмечают значительный рост продаж именно в этом сегменте. В этом году "Medoff" весьма успешно заявил о себе на крупнейших водочных рынках. По прогнозам экспертов, при удачном продвижении и достаточном финансировании, шансы на успех у "Medoff" весьма велики, и уже в будущем году он может вплотную приблизиться к пятерке лидеров мирового алкогольного рынка.

"Владивосток на сегодняшний день по росту продаж - один из самых динамично развивающихся городов России. Здесь, согласно нашей информационной базе, за десять месяцев текущего года продажи выросли в 10 раз, - говорит Сергей ХМЕЛЬНИЧЕНКО, руководитель отдела продаж компании "Союз-Виктан". - Во время нашего визита во Владивосток мы объехали 11 торговых точек и во всех магазинах увидели на полках продукцию компании "Союз-Виктан". Меня это очень порадовало. Мы ездим по многим городам России, и такая ситуация, к сожалению, не во всех регионах. На протяжении нескольких лет, как и большинство российских компаний, мы старались строить свой бизнес в Москве. И опыт показал неактуальность такого подхода - руководить продажами за 10 000 километров неэффективно. Поэтому сегодня мы проводим серьезную реструктуризацию отдела продаж компании. Сейчас мы заняты формированием региональных отделов продаж. Кроме этого в каждом регионе мы намерены иметь по одному торговому представителю, который будет представлять интересы компании. Это позволит оперативно принимать решения и быстро адаптироваться на различных рынках. Изменение структуры отдела продаж позволит нам полностью отладить цепочку от производителя до конечного потребителя".

"Наш основной партнер в регионе - это торговая точка, через которую происходит реализация продукции, - говорит Елена КАЗАКОВА, руководитель направления "Восток" отдела торгового маркетинга. - На 2006 г. у компании "Союз-Виктан амбициозные планы - мы планируем продать в России 8 млн дал своей продукции. 6 млн (70%) придется на марку "SV" 2 млн - на бренд "Medoff". Чтобы достигнуть таких показателей, нам необходимо хорошее присутствие на полках магазинов. Так как торговые площади в магазинах Приморья не слишком велики, сегодня специально для Приморского края мы изготавливаем фирменные полки "Союз-Виктан", на которых будет выставлена продукция компании. Также сегодня мы занимаемся разработкой мотивационных предложений для торговых предприятий и программ, направленных на увеличение продаж".

Кроме этого уже в первые месяцы нового года на полках магазинов должна появиться и совершенно новая продукция компании. Это слабоалкогольные коктейли под торговой маркой "Лонгер", а также вина и коньяки под торговой маркой "Коктебель".