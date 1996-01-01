Успех на двоих

Елена КРАВЧУК работает с "Каунтерпарт Бизнес Фонд" четыре года. На протяжении всех этих лет Фонд помогает ей в реализации мечты о первоклассном салоне красоты. Лариса ПАВЛЕНКО деньги, взятые в Фонде, вложила в открытие магазина сувениров и обеспечила работой восемь человек. Лариса ОРЛОВА на заемные средства оборудовала пельменный цех и расширила ассортимент выпускаемой продукции. Так начинаются истории успеха клиентов "Каунтерпарт Бизнес Фонд". И таких историй десятки.

"Нам многие задают вопрос - зачем вы пишете чужие истории успеха? - говорят сотрудники Фонда. - Отвечаем: для того, чтобы другие видели, что те, кто берут у нас кредит и развивают свой бизнес, - это обычные люди, которые однажды захотели сделать немного больше. И еще - эти истории не чужие для нас. Успех каждого клиента - это и наша победа. Это значит, что мы смогли помочь предпринимателю, что мы сработали профессионально".

Интересная особенность - те клиенты Фонда, с кем удалось пообщаться, рекомендуя Фонд, называют конкретного кредитного эксперта, к кому стоит обратиться. Как правило, того, кто с ними работал. И для каждого он свой - самый компетентный и внимательный кредитный эксперт. "Она научила читать отчет о прибылях и убытках. Он профессионал, помог оформить документ и получить субсидию через Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. Она ориентируется в ценах и подсказала, где выгоднее взять в аренду торговую точку", - отзываются о сотрудниках Фонда заемщики.

"Общаясь с клиентами, мы пытаемся избежать сухости и официозности банковских работников и стараемся добавить в беседу тепла и внимания", - комментирует особенности общения кредитных экспертов Фонда с людьми начальник кредитного отдела "Каунтерпарт Бизнес Фонд" Наталья МАРКЕЛЫЧЕВА. Для нас неважно - 10 тыс. руб. предприниматель в месяц зарабатывает или 1 млн руб., - дополняет ее директор Фонда Алексей ШУМИЛОВ. - Мы с равным уважением относимся и к тому, и к другому".

Доказательством того, что Фонд ценит своих клиентов, является и то, что в этом году, продолжая традицию прошлых лет, "Каунтерпарт Бизнес Фонд" проводит очередной конкурс среди заемщиков. По четырем номинациям: "Человек дела", "Лучший работодатель", "Лучшая кредитная история", "Талант и бизнес" - в конце декабря будут названы и награждены победители.

В первой номинации приз получит тот, кто сумел максимально эффективно потратить полученные заемные средства. "Открыл новую точку или увеличил оборот магазина, пристроил лестницу - и тем самым привлек большее число клиентов в кафе, " - поясняет Наталья Маркелычева. - Здесь мы будем оценивать конечный результат". Победителем в номинации "Лучший работодатель" станет тот, кто, развивая бизнес, создает новые рабочие места, предоставляет социальные гарантий работникам своей фирмы, отправляет сотрудников на обучение и стажировки. Обладателем "Лучшей кредитной истории" признают клиента, имеющего безупречную и самую долгую кредитную историю в Фонде.

Для номинации "Талант и бизнес" будут отобраны те предприниматели, у кого хобби и бизнес совпадают. "У нас есть клиент, бывший спортсмен, - говорит Алексей Шумилов, - который продолжает активно интересоваться спортом и одновременно занимается изготовлением кубков для соревнований ". Другой пример приводит Наталья Маркелычева: "Была у нас клиентка, владелица шляпного салона, которая торговала не только московскими моделями, но и своими работами". Или "Миллион друзей", - подхватывает операционный директор Андрей АРТЕМЬЕВ. - Заходишь в магазин и сразу понимаешь, что здесь работают увлеченные люди. У них по торговому залу кошки гуляют, а в углу сидит попугай ".