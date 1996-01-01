Приморский филиал "Росгосстраха" будет страховать "бюджетные" автомашины Михайловского района

Приморский филиал "Росгосстраха" стал победителем в тендере на ОСАГО владельцев транспортных средств бюджетных учреждений Михайловского муниципального района Приморского края.

В перечень учреждений вошли администрация района, управления народного образования и культуры, больница, библиотека. В "Росгосстрахе" будут застрахованы 55 автомобилей, принадлежащих бюджетным учреждениям.

Преимуществами "Росгосстраха" стала самая широкая в крае сеть агентств, страховых отделов и точек продаж, наличие специализированных Центров по урегулированию убытков, расположенных на территории всей страны, и лидирующее положение "Росгосстраха" на рынке ОСАГО. В Приморском крае работает Филиал ООО "РГС-Дальний Восток" - Управление по Приморскому краю, имеющий представительства во всех районах края.