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Приморский филиал "Росгосстраха" будет страховать "бюджетные" автомашины Михайловского района
Приморский филиал "Росгосстраха" стал победителем в тендере на ОСАГО владельцев транспортных средств бюджетных учреждений Михайловского муниципального района Приморского края.
В перечень учреждений вошли администрация района, управления народного образования и культуры, больница, библиотека. В "Росгосстрахе" будут застрахованы 55 автомобилей, принадлежащих бюджетным учреждениям.
Преимуществами "Росгосстраха" стала самая широкая в крае сеть агентств, страховых отделов и точек продаж, наличие специализированных Центров по урегулированию убытков, расположенных на территории всей страны, и лидирующее положение "Росгосстраха" на рынке ОСАГО. В Приморском крае работает Филиал ООО "РГС-Дальний Восток" - Управление по Приморскому краю, имеющий представительства во всех районах края.
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