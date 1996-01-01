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РОСБАНК: больше возможностей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Традиционно РОСБАНК специализировался на работе с крупной корпоративной клиентурой и администрациями субъектов федерации. Обновленный банк начал активно осваивать рынок розничных услуг и за короткое время сделал серьезные заявки в этом секторе.

Объем привлеченных средств клиентов на 1 ноября 2005 г. составил 155,11 млрд руб., в начале года - 112,99 млрд руб. Из них свыше 46 млрд руб. - депозиты физических лиц, по этому показателю банк занимает четвертое место в России.

С ноября РОСБАНК начал вводить в действие унифицированный продуктовый ряд "Вклады физических лиц". Новая единая линейка вкладов РОСБАНКа, обладающего крупнейшей частной сетью в России, выводит депозитное обслуживание на более качественный уровень.

Среди вкладов РОСБАНКа появились два новых продукта: вклады "Региональный" и "Состоятельный". Условия по вкладу "Региональный" будут разрабатываться Территориальными управлениями банка с учетом специфики регионов. По вкладу "Состоятельный" автоматически будет заключаться "Договор персонального обслуживания особо важного клиента" с предоставлением всего спектра услуг, предлагаемого РОСБАНКом по программе Private Banking.

По словам директора департамента розничного бизнеса РОСБАНКа Вадима Юрьева, "унификация депозитной линейки идет в русле розничной политики РОСБАНКа и позволяет сохранить стабильные темпы роста. Наши клиенты - прежде всего те, кто ставит в абсолютный приоритет надежность РОСБАНКа. И новый продуктовый ряд ориентирован на максимальное удовлетворение их потребностей".

В кредитовании основной упор РОСБАНК делает на необеспеченные нецелевые кредиты, кредитные карты, ипотеку и автокредитование. Кстати, портфель автокредитов РОСБАНКа - самый крупный в стране, его объем превышает $600 млн.

Число выпущенных РОСБАНКом пластиковых карт на 1 октября 2005 года превысило 1,87 млн штук. Доля карт международных платежных систем в общем объеме эмиссии составила 91%; на карты, выпущенные в рамках "зарплатных" проектов, приходится 27%.

Оборот по эмиссии в III квартале 2005 г. составил $472,1 млн, оборот по эквайрингу превысил $808,48 млн. Число торгово-сервисных предприятий, с которыми РОСБАНК заключил договоры на обслуживание пластиковых карт, выросло с начала года на 85% и превысило 21 тысячу.

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