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"Металл-Кедр" гордится подопечными
Детско-юношеская спортивная школа Артема завоевала наибольшее количество наград во Втором открытом первенстве Дальневосточного федерального округа по киокушинкай карате-до. Соревнования состоялись во Владивостоке в спорткомплексе "Олимпиец".
Всего в соревнованиях приняли участие 175 человек из 13 городов Дальнего Востока. Честь Артема защищали 30 ребят от 8 до 17 лет. В свой город с собой они привезли богатые трофеи: три первых места, пять вторых и четыре третьих места. По результатам соревнований мальчишкам до 13 лет присвоен первый взрослый разряд, ребятам от 14 до 17 лет - звание мастер спорта и кандидат в мастера спорта. По словам тренера команды Виктора КОХАНОВА, ребята выложились на все сто процентов и показали все, что могут.
Из своих подопечных тренер команды отметил девятилетнего Руслана ЗЕЙНАЛОВА, который завоевал первое место. По словам Виктора Владимировича, этот юный боец представлял весной Приморский край на международных соревнованиях в Токио. Небезуспешно.
Сейчас у парня 8 кю. Спонсором команды юных каратистов г. Артема выступает ТД "Металл-Кедр". По словам гендиректора Андрея КИЧЕВА, если у приморских пацанов есть желание проявить себя в спорте, то им необходимо оказывать помощь, в том числе и материальную. А как известно, подобные соревнования не являются коммерческими, и их участники не вознаграждаются материально.
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