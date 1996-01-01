www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 76.72 р. 10 CNY: 98.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

"Металл-Кедр" гордится подопечными

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Детско-юношеская спортивная школа Артема завоевала наибольшее количество наград во Втором открытом первенстве Дальневосточного федерального округа по киокушинкай карате-до. Соревнования состоялись во Владивостоке в спорткомплексе "Олимпиец".

Всего в соревнованиях приняли участие 175 человек из 13 городов Дальнего Востока. Честь Артема защищали 30 ребят от 8 до 17 лет. В свой город с собой они привезли богатые трофеи: три первых места, пять вторых и четыре третьих места. По результатам соревнований мальчишкам до 13 лет присвоен первый взрослый разряд, ребятам от 14 до 17 лет - звание мастер спорта и кандидат в мастера спорта. По словам тренера команды Виктора КОХАНОВА, ребята выложились на все сто процентов и показали все, что могут.

Из своих подопечных тренер команды отметил девятилетнего Руслана ЗЕЙНАЛОВА, который завоевал первое место. По словам Виктора Владимировича, этот юный боец представлял весной Приморский край на международных соревнованиях в Токио. Небезуспешно.

Сейчас у парня 8 кю. Спонсором команды юных каратистов г. Артема выступает ТД "Металл-Кедр". По словам гендиректора Андрея КИЧЕВА, если у приморских пацанов есть желание проявить себя в спорте, то им необходимо оказывать помощь, в том числе и материальную. А как известно, подобные соревнования не являются коммерческими, и их участники не вознаграждаются материально.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru